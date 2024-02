Sanremo 2024: Scaletta, Ospiti e Co-conduttrice della Terza Serata del Festival

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella terza serata di Sanremo 2024, in onda oggi, giovedì 8 febbraio 2024. Ecco tutto sulla co-conduttrice, sugli ospiti e sulla scaletta delle esibizioni.

Al via stasera la terza serata di Sanremo 2024. Oggi, giovedì 8 febbraio 2024, sarà il turno degli altri quindici concorrenti in gara, che si esibiranno sul palco accompagnati, come la scorsa sera, dai propri colleghi, che si sono esibiti ieri. Sarà una serata dedicata alla TV ma anche agli anniversari musicali, come nelle scorse serate. Ma scopriamo insieme tutto quello che succederà questa sera.

Sanremo 2024: Ecco cosa succederà nella terza serata del Festival

Sarà una serata dedicata alla TV e alle novità in arrivo su Rai1 ma anche della comicità, intelligente e sagace di Teresa Mannino. Sarà lei ad accompagnare Amadeus nella terza serata di Sanremo 2024 come co-conduttrice. La Mannino, in conferenza stampa, ha raccontato di aver sempre avuto il desiderio di partecipare al Festival ma anche di essere stata chiamata proprio quando non pensava più che fosse possibile. L’artista ha dichiarato anche di essere pronta a tornare a Zelig ma solo quando il programma sarà trasmesso in diretta, l’unico modo in cui la verve comica può essere davvero spontanea.

In apertura di serata ci sarà un momento di grande musica, della musica lirica, patrimonio Unesco del nostro Paese. Il Coro dell’Arena di Verona intonerà il Va, pensiero.

Durante la diretta, Amadeus sarà raggiunto dal suo compagno di viaggio, dell’anno scorso, Gianni Morandi, sempre presente con Ama e Fiorello in qualità di supporter. Ci sarà anche il “Momento Importante” di Sanremo. Sul palco dell’Ariston saliranno Paolo Jannacci e Stefano Massini, che canteranno un brano inedito intitolato Uomo nel Lampo, dedicato ai morti sul lavoro.

Sanremo 2024: Eros Ramazzotti, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo e Russell Crowe stasera sul palco dell’Ariston

Questa sera avremo modo di festeggiare il quarantesimo anniversario di Terra Promessa, il successo di Eros Ramazzotti, che gli è valsa la vittoria al Festival nel 1984 nella sezione Nuove Proposte. L’artista si esibirà sul Palco dell’Ariston sia per festeggiare che per accompagnarci in un viaggio nella sua carriera. Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo, ospiti di questa sera, saliranno sul palco per presentare i loro nuovi lavori Rai, in uscita. A febbraio, il 19, 26 e 27 febbraio 2024, la Ferilli sarà protagonista di Gloria. Ad aprile, l’8 aprile 2024 per la precisione e per sei puntate, Leo sarà invece Luca Travaglia, protagonista de Il Clandestino.

Superospite di oggi invece Russell Crowe. Il cantante, il Gladiatore Massimo Decimo Meridio, che si esibirà con la sua band, presto in tour anche in Italia.

Sanremo 2024: ecco l’ordine di uscita degli artisti e chi li “presenterà”

Stasera si esibiranno i restanti quindi cantanti. Ecco l'ordine di uscita e quali artisti li presenteranno:

Il Tre - Fragili presentato da Loredana Bertè Maninni - Spettacolare presentato da Alfa Bnkr44 - Governo Punk presentati da Fred De Palma Santi Francesi - L'amore in bocca presentati da Clara Mr.Rain - Due altalene presentato da Il Volo Rose Villain - Click boom! presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso - Fino a qui presentata da Dargen D'Amico Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita presentati da BigMama Angelina Mango - La noia presentata da Irama Diodato - Ti muovi presentato dai The Kolors Ghali - Casa mia presentato da Mahmood Negramaro - Ricominciamo tutto presentati da Emma Fiorella Mannoia - Mariposa presentata da Annalisa Sangiovanni - Finiscimi presentato da Renga Nek La Sad - Autodistruttivo presentati da Geolier

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.