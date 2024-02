Festival di Sanremo 2024: ecco tutto quello che c'è da sapere sul 74° Festival della Canzone Italiana

Anticipazioni TV

Manca pochissimo al 74° Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2024 parte domani, martedì 6 febbraio 2024 e si concluderà sabato prossimo, 10 febbraio 2024. Saranno cinque prime serate dedicate alla musica e allo spettacolo, al cui timone, per la quinta volta ci sarà Amadeus. Sarà un vero spettacolo, dalle tinte anni Novanta e dai ritmi dance e punk. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova edizione della kermesse canora più famosa d’Italia e appuntamento imperdibile e più glamour del febbraio italiano? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere prima che si accendano le luci sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024: ecco tutti i cantanti in gara

Saranno cinque serate in musica e tanti saranno gli artisti che calcheranno il palco dell’Ariston. Ma i veri protagonisti di Sanremo 2024 saranno loro, i cantati in gara. Trenta concorrenti di cui tre provenienti da Sanremo Giovani. Trenta nuovi brani che affolleranno le radio e tra cui ci sarà il vincitore. Ma scopriamo insieme chi sono gli artisti e il titolo delle canzoni di quest’anno:

Alessandra Amoroso - Fino a qui Alfa - Vai! Angelina Mango - La noia Annalisa - Sinceramente BigMama - La rabbia non ti basta Dargen D'Amico - Onda alta Diodato - Ti muovi Emma - Apnea Fiorella Mannoia - Mariposa Fred De Palma - Il cielo non ci vuole Gazzelle - Tutto qui Geolier - I p' me, tu p' te Ghali - Casa mia Il Tre - Fragili Il Volo - Capolavoro Irama - Tu no La Sad - Autodistruttivo Loredana Berté - Pazza Mahmood - Tuta gold Maninni - Spettacolare Mr.Rain - Due altalene Negramaro - Ricominciamo tutto Renga Nek - Pazzo di te Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita Rose Villain - Click boom! Sangiovanni - Finiscimi The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Da Sanremo Giovani 2023:

Bnkr44 - Governo Punk Clara - Diamanti grezzi Santi Francesi - L'amore in bocca

Sanremo 2024: il programma delle serate e gli ospiti

Il 74° Festival della Canzone Italiana si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. Saranno quindi cinque prime serate, in onda su Rai1 a partire dalle 20.40 circa. Prima della serata ci sarà il consueto – ormai da diversi anni – Prima Festival, condotto da Paola & Chiara insieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras. Vediamo insieme il programma serata per serata di Sanremo 2024, con gli ospiti annunciati. Potrebbero essere previste novità e cambiamenti nel corso delle giornate. Durante le conferenze stampa giornaliere, per presentare le puntate, Amadeus potrebbe infatti annunciare ospiti inattesi e sorprese tutte ancora da scoprire e di cui vi aggiorneremo giorno dopo giorno.

Prima Serata , martedì 6 febbraio 2024 : si comincia martedì con una serata di presentazione di tutti i concorrenti in gara . Sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti e trenta gli artisti . Ad accompagnare Amadeus, come co-conduttore , sarà Marco Mengoni – anche super ospite musicale – vincitore di Sanremo 2023 . Sulla Nave Costa Crociere si esibirà Tedua mentre in Piazza Colombo ci sarà Lazza .

, : si comincia martedì con una serata di . Sul palco dell’Ariston . Ad accompagnare Amadeus, come , sarà – anche super ospite musicale – . mentre . Seconda Serata , mercoledì 7 febbraio 2024 : nella seconda serata si esibiranno quindici dei trenta concorrenti . Gli altri quindici – novità di quest’anno – saranno comunque protagonisti ; chi non si esibirà durante la puntata , presenterà i propri rivali sul palco . Co-conduttrice di mercoledì sarà Giorgia , che festeggerà anche i trent’anni del suo brano “E poi”, presentato al Festival di Sanremo 1994 e arrivato al settimo posto. Super ospite internazionale John Travolta . Ospiti anche Giovanni Allevi , che tornerà a esibirsi dal vivo dopo oltre due anni di assenza a causa di una malattia. Sul palco ci saranno anche la Nuova Orchestra Santa Balera , per celebrare i 70 anni di Romagna mia, Leo Gassmann per presentare il Film TV Califano , in onda su Rai1 domenica 11 febbraio 2024 e il cast di Mare Fuori , la cui quarta stagione è partita su RaiPlay , con i primi sei episodi e arriverà su Rai2 il 14 febbraio 2024 . Sulla Nave Costa Crociere si esibirà Bob Sinclair mentre in Piazza Colombo ci sarà Rosa Chemical .

, : nella seconda serata . Gli – novità di quest’anno – saranno ; , . di mercoledì sarà , che “E poi”, presentato al Festival di Sanremo 1994 e arrivato al settimo posto. internazionale . Ospiti anche , che tornerà a esibirsi dal vivo dopo oltre due anni di assenza a causa di una malattia. Sul palco ci saranno anche la , per di Romagna mia, per presentare il , e di , la cui , con i primi sei episodi e . si esibirà mentre . Terza Serata , giovedì 8 febbraio 2024 : nella terza serata si esibiranno i restanti quindici concorrenti e, come nella seconda puntata, chi non si esibirà presenterà i propri rivali. Co-conduttrice della serata sarà Teresa Mannino mentre super ospite internazionale sarà Russell Crowe con la sua band . Ci saranno anche Sabrina Ferilli ed Eros Ramazzotti che festeggerà i quarant’anni di Terra Promessa, presentata al Festival di Sanremo 1984. Con questo brano Ramazzotti vinse la categoria Nuove Proposte. Sulla Nave Costa ci sarà Bresh mentre Paola & Chiara si esibiranno in Piazza Colombo .

, : nella e, come nella seconda puntata, chi non si esibirà presenterà i propri rivali. della serata sarà mentre sarà con la . Ci saranno anche ed che di Terra Promessa, presentata al Festival di Sanremo 1984. Con questo brano Ramazzotti vinse la categoria Nuove Proposte. ci sarà mentre . Quarta Serata, venerdì 9 febbraio 2024: sarà la serata delle cover. Tutti e trenta i concorrenti, si esibiranno in duetto insieme ai loro ospiti.

Ecco le cover:

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - Medley

- Medley Alfa con Roberto Vecchioni - Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni

- Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma - La rondine di Mango

- La rondine di Mango Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - Sweet dreams (Are made of this) degli Eurythmics

- Sweet dreams (Are made of this) degli Eurythmics BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - Lady Marmalade di Labelle

- Lady Marmalade di Labelle Bnkr44 con Pino D'Angiò - Ma quale idea di Pino D'Angiò

- Ma quale idea di Pino D'Angiò Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - Il cerchio della vita di Ivana Spagna

- Il cerchio della vita di Ivana Spagna Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis

- Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis Diodato con Jack Savoretti - Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André

- Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André Emma con Bresh - Medley di Tiziano Ferro

- Medley di Tiziano Ferro Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali's karma di Francesco Gabbani

- Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali's karma di Francesco Gabbani Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65

- Medley degli Eiffel 65 Gazzelle con Fulminacci - Notte prima degli esami di Antonello Venditti

- Notte prima degli esami di Antonello Venditti Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley dal titolo Strade

- Medley dal titolo Strade Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo Italiano vero

- Medley dal titolo Italiano vero Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro

- Medley di Fabrizio Moro Il Volo con Stef Burns - Who wants to live forever dei Queen

- Who wants to live forever dei Queen Irama con Riccardo Cocciante - Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante

- Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante La Sad con Donatella Rettore - Lamette di Donatella Rettore

- Lamette di Donatella Rettore Loredana Bertè con Venerus - Ragazzo mio di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati

- Ragazzo mio di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati Mahmood con i Tenores di Bitti - Come è profondo il mare di Lucio Dalla

- Come è profondo il mare di Lucio Dalla Maninni con Ermal Meta - Non mi avete fatto niente di Ermal Meta

- Non mi avete fatto niente di Ermal Meta Mr.Rain con i Gemelli Diversi - Mary dei Gemelli Diversi

- Mary dei Gemelli Diversi Negramaro con Malika Ayane - La canzone del sole di Lucio Battisti

- La canzone del sole di Lucio Battisti Renga Nek - Medley dei loro successi

- Medley dei loro successi Ricchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria dei Ricchi e Poveri

- Medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria dei Ricchi e Poveri Rose Villain con Gianna Nannini - Medley

- Medley Sangiovanni con Aitana - Medley di Farfalle e Mariposas di Sangiovanni

- Medley di Farfalle e Mariposas di Sangiovanni Santi Francesi con Skin – Hallelujah di Leonard Cohen

– Hallelujah di Leonard Cohen The Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi

Co-conduttrice della serata sarà Lorella Cuccarini. Ospite sul palco sarà il cast della Fiction TV, Mameli - Il ragazzo che sognò l’Italia, in onda su Rai1 il 12 e il 13 febbraio 2024. Sulla Nave Costa ci sarà invece Gigi D’Agostino, tornato a suonare dopo una lunga malattia. In Piazza Colombo si esibirà Arisa.

Quinta e ultima serata, sabato 10 febbraio 2024: per la Finale di Sanremo 2024, Amadeus sarà affiancato da Fiorello e si esibiranno tutti e trenta i concorrenti. Sul palco Gigliola Cinquetti, per festeggiare i sessant’anni di Non ho l’età e Roberto Bolle. Sulla Nave Costa tornerà Tedua mentre in Piazza Colombo si esibirà Tananai.

Sanremo 2024: ecco come si voterà quest’anno

Il nuovo regolamento di Sanremo 2024 prevede tre giurie, come tutti gli anni. Novità di questa 74esima edizione sarà la sostituzione della giuria demoscopica con quella formata dalle Radio. Ci saranno quindi: il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio. Ecco come si svolgerà la votazione:

Durante la prima serata le trenta canzoni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web e verranno comunicate le prime dieci posizioni in classifica.

le e verranno comunicate le prime dieci posizioni in classifica. Nella seconda e terza serata le quindici canzoni in gara saranno votate dal Televoto e dalla Giuria delle Radio . Alla fine di ogni puntata saranno dichiarate le prime 5 posizioni.

le e dalla . Alla fine di ogni puntata saranno dichiarate le prime 5 posizioni. Nella quarta serata , quella delle cover, i trenta artisti saranno votati da tutte e tre le giurie e saranno comunicate, alla fine, le prime dieci posizioni della classifica della serata.

, quella delle cover, i e saranno comunicate, alla fine, le prime dieci posizioni della classifica della serata. Nella quinta serata, la Finale, le trenta canzoni saranno votate prima solo dal Televoto. Si conoscerà la posizione di tutte e 30 i brani, che verranno riproposti e si passerà a una seconda votazione. I primi cinque in classifica verranno successivamente votati da tutte e tre le giurie, la cui somma dei voti eleggerà il primo classificato.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.