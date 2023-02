Sanremo 2023: vince Marco Mengoni con Due Vite. Ecco cosa è successo nell'Ultima Serata del Festival

Anticipazioni TV

Marco Mengoni trionfa sul palco dell'Ariston. L'artista vince Sanremo 2023 con il suo brano Due Vite. Ma ecco cosa è successo e qual è la classifica finale del 73° Festival di Sanremo.

Sanremo 2023 si è appena concluso e il vincitore del 73º Festival di Sanremo è Marco Mengoni con Due Vite.

Sanremo 2023: vince Marco Mengoni con Due Vite

Dopo aver dominato praticamente tutte le serate del 73°Festival di Sanremo, Marco Mengoni conquista Sanremo 2023 con la sua Due Vite. Dopo dieci anni da L'Essenziale, Mengoni torna a vincere sul Palco dell'Ariston e lo fa battendo i suoi quattro "rivali" rimasti con lui sino alla fine. Scopriamo insieme la classifica finale dell'Ultima Serata, che ha visto non più tre ma ben cinque finalisti:

Marco Mengoni con Due Vite Lazza con Cenere Mr.Rain con Supereroi Ultimo con Alba Tananai con Tango

Sanremo 2023: un Sanremo all’insegna dell’inclusività e della libertà delle donne

Sì è appena conclusa la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Saremo 2023 è stato il festival dei record di ascolti. Più volte è stato paragonato a quello del ‘95, rimasto nella storia della TV Italiana per aver incollato milioni di spettatori alla televisione. Sono dovuti passare ventott’anni per replicare e due anni di covid per far tornare l’Ariston a regalare uno spettacolo musicale così entusiasmante. Merito forse di quelle note anni ‘80-‘90 che hanno risvegliato gli animi degli ormai enta e anta ma anche merito dei giovanissimi artisti, ben 6, provenienti da Sanremo Giovani, che hanno portato freschezza a un Festival tornato a spaccare il tubo catodico… ehm pardon, il digitale terrestre!

Durante le cinque serate del Festival si è parlato tantissimo della libertà delle donne, del diritto di essere se stesse e di combattere contro pregiudizi e stereotipi. A dare il là a questa tematica è stata Chiara Ferragni, dalla prima discesa delle scale dell’Ariston con indosso una stola bianca con scritto “Pensati libera”. Si è poi parlato di cultura, di istruzione e del diritto allo studio con Francesca Fragnani e di inclusività di genere e colore. Ma di inclusività si è parlato anche grazie alla scelta da parte della Rai di aprire la banda streaming, per permettere la fruizione di RaiPlay anche all’estero. Non sono poi mancati i momenti “swiffer” per Amadues, ovvero quelle cose che non avrebbero dovuto capitare ma che sono accadute. Ci si ferisce al “caso Blanco”, al “caso Fedez” e al “caso Oxa”, che non avranno sicuramente fatto dormire sonni tranquilli ad Amadeus.

Sanremo 2023: cosa è successo nell’ultima serata del Festival

Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni tornata nelle vesti di co-conduttrice dopo la serata inaugurale, hanno presentato tutti i 28 artisti in gara e successivamente i 5 cantanti - Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain - arrivati alla fase finale. È stata una serata lunghissima, durata sino a tardissima notte e ricchissima di ospiti tra cui Gino Paoli, Luisa Ranieri e una sempre più scoppiettante Ornella Vanoni, che ha ricevuto un bellissimo e buonissimo mazzo di carciofi, chiesto da lei stessa ad Amadeus. Bellissima l’esibizione dei Depeche Mode; la band inglese ha accolto con entusiasmo l’invito al Festival e ha dato appuntamento all’Italia per il prossimo luglio. Indimenticabile il momento trasgressione che ha coinvolto Rosa Chemical e Fedez, che in pochi minuti è diventato virale e su cui sicuramente fioccheranno meme nei prossimi giorni. Matrimonio confermatissimo e annunciato sul palco per i Coma_Cose, che sicuramente per questo motivo si sono presentati vestiti da sposi.

Leggi anche Sanremo 2023, i Coma Cose si sposano: l'annuncio durante la conferenza stampa del Festival

A fine serata sono stati consegnati i quattro premi della critica:

Premio della critica Mia Martini per Colapesce Dimartino con Splash

per con Premio della Sala Stampa Lucio Dalla per Colapesce Dimartino con Splash

per con Premio Sergio Bardotti per il miglior testo , assegnato dalla commissione musicale , per i Coma_Cose con L’addio

per il , assegnato dalla , per i con Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra, per Marco Mengoni con Due Vite

Grandi applausi e abbracci da parte di tutti gli artisti per il direttore creativo. La direzione di Amadeus si è confermata molto empatica e umile anche quest'anno.

Sanremo 2023: la classifica completa dell'Utima Serata del Festival

Ecco la classifica finale e completa di Sanremo 2023: