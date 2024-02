Sanremo 2024, Riassunto Seconda Serata: John Travolta da Grease al ballo del Qua Qua e Geolier primo in classifica

Anticipazioni TV

La seconda serata di Sanremo 2024 è stata piena di emozioni e commozione ma anche di qualche imbarazzo. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Si è conclusa anche la seconda serata di Sanremo 2024. Ieri sera, mercoledì 7 febbraio 2024, è andato in scena uno spettacolo in formato ridotto, o meglio con solo quindici esibizioni delle trenta in gara. Tutti gli artisti sono comunque stati protagonisti del secondo appuntamento con il 74° Festival della Canzone Italiana. Chi infatti non si è esibito con il suo brano è diventato presentatore per una notte, introducendo la canzone di un proprio rivale. Ma scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Sanremo 2024: Emozioni e commozione con Giovanni Allevi e il cast di Mare Fuori

La seconda serata di Sanremo 2024 potrebbe riassumersi con una sola parola: commozione. Sul palco è calato il silenzio per salutare un artista assente dalle scene da diverso tempo ma tornato con grande entusiasmo e coraggio. Stiamo parlando di Giovanni Allevi, ospite di Amadeus in questo secondo appuntamento del Festival. Il pianista e compositore, tornato a esibirsi live dopo una lunga assenza per un grave malattia, ha regalato parole di grande conforto a chi – come lui – ha sofferto tanto nella propria vita. Si possono vincere le proprie debolezze e anche accettarsi per le nuove persone che si diventa dopo aver combattuto con qualcosa più grande di sé.

Amore libero, vissuto in tutte le sue forme ma soprattutto amore vero, quello che accetta pure i NO e gli addii, al centro del discorso dei ragazzi di Mare Fuori, ospiti anche quest’anno del Festival di Sanremo.

Emozioni anche con Leo Gassmann, che ha cantato "Tutto il resto è noia" di Franco Califano, che lui interpreta nel Film TV Califano, in onda domenica prossima su Rai1.

Sanremo 2024: John Travolta balla il Ballo del Qua Qua

Ai momenti commozione si sono aggiunti anche momenti in cui abbiamo pensato: “no un attimo, sta succedendo davvero?”. E questo è quello che è successo con John Travolta, coinvolto prima in un medley di balletti dei suoi successi con Amadeus e poi trascinato all’Aristonello per danzare al ritmo del Ballo del Qua Qua. Tra qualche risata e imbarazzati sorrisetti, l’attore ha lasciato il palco… forse non tanto soddisfatto. Lo spettacolo è continuato con Amadeus molto felice di aver avuto ospite il suo idolo.

Sanremo 2024: Giorgia immensa co-conduttrice

Grande performance invece quella di Giorgia in veste di co-conduttrice. La cantante, oltre ad aver affiancato con garbo e raffinatezza Amadeus, ha incantato il pubblico con la sua voce durante il medley dei suoi più grandi successi. Che il suo sia un genere che piaccia o meno, è indubbio che l’artista sia dotata di uno strumento musicale naturale più unico che raro.

Sanremo 2024: ecco la classifica provvisoria della seconda serata

Come nella prima serata, anche dopo il secondo appuntamento è stata resa nota la classifica generale ma solo con i primi cinque classificati. Ecco il risultato della votazione del Televoto e del voto della Giuria delle Radio.

Geolier - I p' me, tu p' te

- I p' me, tu p' te Irama - Tu No

- Tu No Annalisa - Sinceramente

- Sinceramente Loredana Berté - Pazza

- Pazza Mahmood - Tuta Gold

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.