Sanremo 2024, Ospiti Prima Serata: Marco Mengoni co-conduttore e ospite insieme a Federica Brignone

Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, ritorna all'Ariston con una nuova veste. Sarà il primo co-conduttore e ospite, di Sanremo 2024. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sugli ospiti di questa prima serata del 74° Festival di Sanremo.

Nella prima serata di Sanremo 2024 rivedremo Marco Mengoni, che salirà sul Palco dell’Ariston. Non è certo una novità che il vincitore della precedente edizione del Festival si esibisca in apertura di quella nuova ma stavolta c’è una grande novità. Mengoni, il vincitore, non sarà solo un ospite musicale ma sarà anche il co-conduttore insieme ad Amadeus.

Sanremo 2024, Prima Serata: Mengoni torna sul palco dell’Ariston in una nuova veste

Mengoni tornerà sul palco dell’Ariston con delle nuove emozioni sia per lui che per noi. Il cantante, classe 1985, non sarà uno degli ospiti della prima serata di Sanremo 2024 ma sarà anche co-conduttore. Un onore che, come rivelato dall’artista in conferenza stampa, non capita a tutti e soprattutto non è consueto che il vincitore dell’anno precedente abbia la grande occasione di dirigere la serata di debutto del Festival della Canzone Italiana. Marco Mengoni ne ha fatta di strada, sia nella musica che nello spettacolo. Dopo aver cominciato la sua carriera da solista a sedicini anni, a diciannove anni si trasferisce a Roma per studiare all’Università di Lingue e cominciare anche a lavorare in studi di registrazione come fonico e programmatore. Nel 2013 si trasferisce a Milano, si iscrive alla SIAE e registra settantasei brani musicali.

La vera svolta da cantante arriva nel 2009 quando viene scelto da Morgan come partecipante, nella categoria dei 16/24 anni, alla terza edizione di XFactor. Tra le sue più celebri esibizioni di quella edizione, di cui sarà il vincitore, c’è sicuramente quella di Kiss di Prince. Il 3 dicembre dello stesso anno viene pubblicato il suo primo singolo, Dove si Vola, brano inedito cantato durante la finale di XFactor. Segue la pubblicazione dell’EP Dove si vola, che ottiene il disco di platino.

La carriera di Mengoni continua con la sua prima partecipazione a Sanremo, nella 60° Festival della Canzone Italiana. Il brano con cui si esibisce è Credimi ancora, con cui si classifica al terzo posto e con cui conquista il disco di platino. In piena manifestazione viene pubblicato il su EP Re Matto. Il 7 novembre dello stesso anno, ovvero 2010, vince la categoria dei Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards.

Nel 2013 torna all’Ariston per Sanremo 2013 e lo fa con i brani Bellissimo e L’essenziale, con cui vince la kermesse e si aggiudica la partecipazione agli Eurovision Song Contest 2013, in cui si classifica al settimo posto. Dopo vari successi radiofonici, Mengoni comincia a lavorare alla sua trilogia, Materia. Uno dei brani di questo nuovo lavoro è Due Vite, presentato al Festival di Sanremo 2023, con il quale vince e con cui – in versione ridotta – si classifica al quarto posto agli Eurovision Song Contest 2023.

Sanremo 2024: Federica Brignone, Lazza e Tedua ospiti della Prima Serata del Festival

Altri ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2024, in onda il 6 febbraio 2024, saranno Federica Brigone e in collegamento Lazza e Tedua.

La Brignone salirà sul palco dell’Ariston per rappresentare lo sport italiano. La tre volte medaglia olimpica ha accettato con emozione l’invito di Amadeus e promuoverà il suo sport in previsione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La Brignone sarà la prima sciatrice al Festival, dopo il memorabile momento in cui Sanremo 1988 si fermò per dare spazio alla seconda manche di Alberto Tomba a Calgary.

Tedua si esibirà invece nulla Nave Costa, tornata anche quest’anno nella rada di Sanremo. Il rapper genovese farà ballare i suoi fan sulle onde del mare e si esibirà con un medley dei suoi brani, tra cui l’ultimo uscito, Parole Vuote (La Solitudine). In Piazza Colombo ci sarà invece Lazza. Il rapper, arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo 2023 con il brano Cenere, torna anche quest’anno a Sanremo e farà ballare tutti in piazza.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.