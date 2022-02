Sanremo 2022, Ultima Serata: la Scaletta con i Cantanti in gara e gli Ospiti

Anticipazioni TV

Ultima Serata della 72esima Edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston, Stasera su Rai1, si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara, in attesa del vincitore di Sanremo 2022.

Sanremo 2022 si avvia alla conclusione. Stasera – sabato 5 febbraio 2022 – appuntamento con l'Ultima Serata della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Dopo quattro giorni all'insegna della rinascita, Amadeus, direttore artistico per il terzo anno consecutivo, è pronto ad annunciare il vincitore della kermesse per il 2022. Anche questa sera non sarà da solo. Al suo fianco Sabrina Ferilli, ultima delle co-conduttrici di quest'anno. Per l'attrice romana si tratta del terzo Sanremo. La prima volta che ha calcato il palcoscenico dell'Ariston era il lontano 1996, in veste di valletta, per poi tornare nel 2012 come ospite dell'allora padrone di casa Gianni Morandi. Con lei e Amadeus, come nelle precedenti serate, sono attesi grandi ospiti e grandi sorprese per chiudere al meglio questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. Andiamo a scoprire quale sarà la Scaletta di Stasera, i Cantanti in Gara e tutte le Novità che ci faranno compagnia a partire dalle 20.30 su Rai1:

Sanremo 2022, Ultima Serata: Fabio Rovazzi e Orietta Berti sul palco dell'Ariston, Marco Mengoni super ospite.

Accanto ad Amadeus e a Sabrina Ferilli, stasera troveremo Fabio Rovazzi e Orietta Berti superospiti della finale. I due, presenti sin dalla prima serata, scenderanno dalla nave da crociera ormeggiata davanti al porto di Sanremo e saliranno sul palco dell'Ariston. L'interprete di “Fin che la barca va” e lo youtuber-cantante, hanno promesso una grande sorpresa per l'Ultima Serata di Sanremo 2022. Chissà cosa avrà in mente questa strana coppia, protagonista nelle scorse serate di strabilianti sorprese con look futuristici ed effetti speciali. Attesissimo Marco Mengoni. L'artista torna a Sanremo per la terza volta ma oggi lo fa in veste di ospite. Mengoni, vincitore del Festival nel 2013 con il brano L'Essenziale, si esibirà in un medley omaggio a Lucio Dalla. In serata il ricordo anche di Raffaella Carrà, direttrice artistica nel 2001, scomparsa nel luglio dello scorso anno.

La Scaletta dei Cantanti in gara nell'Ultima Serata del Festival di Sanremo 2022

Questa sera, nell'Ultima Serata del Festival di Sanremo 2022, tutti e 25 i cantanti si esibiranno sul palco dell'Ariston. Dopo la serata delle cover, i concorrenti torneranno con i loro brani in gara, in attesa del verdetto finale, che coronerà il vincitore di quest'anno. La scaletta ufficiale della quinta serata del Festival di Sanremo sarà disponibile nel tardo pomeriggio di oggi 5 febbraio 2022. Quella che segue è la lista dei cantanti in ordine alfabetico:

Achille Lauro - "Domenica"

- "Domenica" Aka 7even - "Perfetta così"

- "Perfetta così" Ana Mena - "Duecentomila ore"

- "Duecentomila ore" Dargen D'Amico - "Dove si balla"

- "Dove si balla" Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

- "Chimica" Elisa - "O forse sei tu"

- "O forse sei tu" Emma - "Ogni volta è così"

- "Ogni volta è così" Fabrizio Moro - "Sei tu"

- "Sei tu" Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

- "Apri tutte le porte" Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

- "Tuo padre, mia madre, Lucia" Giusy Ferreri - "Miele"

- "Miele" Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

- "Abbi cura di te" Irama - "Ovunque sarai"

- "Ovunque sarai" Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

- "Voglio amarti" La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

- "Ciao ciao" Le Vibrazioni - "Tantissimo"

- "Tantissimo" Mahmood e Blanco - "Brividi"

- "Brividi" Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

- "Lettera di là dal mare" Matteo Romano - "Virale"

- "Virale" Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

- "Inverno dei fiori" Noemi - "Ti amo non lo so dire"

- "Ti amo non lo so dire" Rkomi - "Insuperabile"

- "Insuperabile" Sangiovanni - "Farfalle"

- "Farfalle" Tananai - "Sesso occasionale"

- "Sesso occasionale" Yuman - "Ora e qui"

