Sanremo 2022, Fabio Rovazzi e Orietta Berti superospiti della finale!

Amadeus ha annunciato da Fabio Fazio che Orietta Berti e Fabio Rovazzi saranno i superospiti della finale del Festival di Sanremo 2022, sabato 5 febbraio. Ma in cosa consisterà l'esibizione?

La serata finale del Festival di Sanremo 2022 ha già i suoi due superospiti: si tratta di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, così com'è stato annunciato da Amadeus nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio ha anche accolto il regista / showman e la cantante in studio, per sapere cosa faranno in quella sede. Ha ottenuto qualche risposta?

Sanremo 2022, Orietta Berti e Fabio Rovazzi i super ospiti dell'ultima serata

Sabato 5 febbraio saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi saranno quindi superospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2022. Fabio Fazio, dopo aver ricevuto la notizia da Amadeus, ha provato ad avere qualche anticipazioni su ciò che i due faranno al Festival. Orietta ha svicolato le domande, fiera del cestino di cibo che aveva portato per Amadeus. Si è limitata a un "Ci sarà tanta magia". Rovazzi è stato più terra terra, ammettendo: "Non lo sappiamo nemmeno noi, qualcosa faremo!"

Fabio Rovazzi, videomaker, cantante e presentatore, esplodendo nel 2016 con "Andiamo a comandare", non è nuovo al mondo del Festival, avendo condotto insieme a Pippo Baudo, Luca Barbarossa e Andrea Perroni il Sanremo Giovani 2018, comparendo anche nel Festival di Sanremo 2019, cantando alcune delle sue hit.

Orietta Berti invece, classe 1943, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1966, con "Io ti darò di più", tornandovi nel 1967 con "Io, tu e le rose", nel 1968 con "Tu non sorridi mai", nel 1969 con "Quando l'amore diventa poesia", nel 1970 con "Tipitipitì", nel 1974 con "Occhi rossi", nel 1976 con "Omar", nel 1981 "La barca non va più", nel 1982 con "America In", nel 1986 con "Futuro", nel 1989 con "Tarantelle", nel 1992 con "Rumba di tango". Nel 1997 e nel 1998 è tra i conduttori rispettivamente di Sanremo Giovani 1997 e Sanremo Notte. Con "Quando ti sei innamorato" ha partecipato, a mo' di grande ritorno, al Festival di Sanremo 2021.

