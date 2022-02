Sanremo 2022, Ma come ti vesti - Festival Edition: Morandi vero divo, Mahmood e Blanco che stile!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme i migliori e peggiori look dell’ultima serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus, in diretta dal palco dell’Ariston su Rai 1.

Scopriamo le pagelle della seconda edizione di Ma come ti vesti - Festival Edition , un resoconto dettagliato e pungente dei Look migliori e peggiori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Lungi da noi giudicare il talento canoro dei Big in gara, ecco una carrellata delle scelte stiliste più azzeccate, quelle che ci hanno fatto battere il cuore e strappato un applauso, e quelle che proprio avremmo preferito non dover vedere. Dopo i meravigliosi outfit di Achille Lauro ed Emma, nella finale stupiscono Mahmood e Blanco, la golden couple dello stile, Noemi delude mentre il giovanissimo Matteo Romano trionfa nello stile. Menzione speciale per Massimo Ranieri e Gianni Morandi, veri divi sanremesi.

I look di Presentatore, Co-conduttrice e Ospiti

Amadeus impeccabile per la finale sanremese. Il presentatore sfoggia una giacca strutturata e sfavillante blu notte, firmata Gai Mattiolo. Completano il look pantaloni sartoriali, prezioso papillon di raso ton sur ton abbinato ai revers del capo-spalla e scarpe di pelle effetto lucido. Amadeus ha vinto negli ascolti ma anche negli abbinamenti sfoggiati sul palco dell’Ariston, estremamente eleganti, e mai banali. Voto: 8 ½

Sabrina Ferilli porta la sua contagiosa simpatia sul palco peccato che il look non assecondi il brio dell’attrice. Abito color cipria firmato Numero21 di Alessandro Dell’Acqua con maniche lunghe, scollo pronunciato ma sobrio, con arricciature in vita e bottoncini sui polsini. Un outfit che ci lascia perplessi, per quanto elegante, perché ci saremmo aspettati qualcosa in più. Il cambio look dell'attrice romana consiste in un abuto impalbabile nero con maniche in trasparenza e tulle che serpeggia sulla spalla. Voto: 7½

Marco Mengoni sceglie un look elegante e sparkling che rende giustizia al suo fisico slanciato. Il cantante indossa un completo sartoriale e una maglia sfavillante anch'essa black. Bello il dettaglio della cintura preziosa che dona un punto luce, bello il taglio morbido dei pantaloni. Voto: 8

I look dei Cantanti in gara

I Big promossi

Achille Lauro sale sul palco dell'Ariston come un vero dandy, con tanto di bicchiere da Martini alla mano. Completo rosa giacca e pantalone con revers pronunciati che rendono il look squisitamente vintage, con tanto di spalline rigide. Rosa rossa al posto della pochette, gioielli preziosi che arricchiscono l'outfit firmato Nick Cerioni per Gucci senza distogliere l'attenzione dal cantante, che anche questa volta preferisce non indossare scarpe. Voto: 8

Matteo Romano sei una delle scoperte più piacevoli di questa edizione del Festival. Il giovanissimo artista non ne ha sbagliata una e per la finale si presenta sul palco con un look monocromatico firmato Armani, sdrammatizzato da pesanti anfibi very cool. Apprezzata la mancanza di cravatta e papillon, controtendenza rispetto alla regola che vorrebbe la loro presenza con questa camicia ma perfettamente in linea con il look elegante, pulito e giovanile che il cantante ha portato con maestria in questa avventura. Voto: 8

Aka7even finalmente possiamo promuoverti a pieni voti, e non nascondiamo di esserne soddisfatti. Serata dopo serata, il cantante vestito da Stella McCartney ha aggiustato il tiro fino alla finale, a dir poco scintillante. Aka indossa un completo black classico che nasconde una maglietta preziosa che simula una cotta di maglia d’alta moda. Bellissimi anche i gioielli abbinati e perfetti gli anfibi, per un cavaliere moderno pronto a scendere in campo per amore. Voto: 8+

Massimo Ranieri se bruciasse la città, tu saresti comunque l’uomo più elegante del Festival! Il cantante sfoggia un total look Versace, composto da completo black con cravatta ton sur ton e una cascata di swarovski cangianti degni di un palco così elegante. Per noi, uno degli artisti sul podio in termini di buongusto e cura per i dettagli. Voto: 9

Fabrizio Moro quanto glamour! Il cantante ha scelto di affidare il proprio look a Philipp Plein e il risultato è perfetto. Abito lurex con revers opachi color antracite, camicia lasciata slacciata di un bottone di troppo - nessuno sembra potersene lamentare tuttavia - che lascia intravedere i tattoo di Moro, che osa e vince con la sua eleganze perennemente imbronciata e fintamente lasciata al caso. Voto: 8½

Elisa dopo lo scivolone beauty della serata cover si riprende alla grande con un vestito etereo, fluttuante il cui focus è il profondo scollo sul décolleté. Torna l’anello di perle che è tra gli accessori più cercati sul web negli ultimi giorni. Il look della cantante è curato da Maison Valentino e, anche se ha deciso di non abbandonare questo glam elfico, il nostro voto non può che essere positivo: 7

Mahmood e Blanco sono la coppia spaziale di questo settantaduesimo Festival di Sanremo. Per la finale, i due cantanti si presentano sul palco con outfit da lode. Mahmood indossa una gonna lunga, una camicia maschile bianco ottico e una cravatta stretta di raso nera. Un look austero ma super chich, impreziosito da accessori da gran galà. Blanchito in Maison Valentino, invece, opta per una maglia trasparente a collo alto con ricami preziosi vintage e pantalone bianco. Voto: 9

Gianni Morandi che stile in Armani! Il cantante indossa una giacca color blu notte super luminosa, con papillon di raso e camicia bianco verginale, il tutto sdrammatizzato dal pantalone monocromo antracite con profili in raso. Morandi si riprende con un eccezionale look che gli fa guadagnare un voto altissimo. Voto: 9

Classifica dei look che non ce l’hanno fatta

Giusy Ferreri si è affidata a Philipp Plein per la kermesse sanremese e questo connubio è stato a dir poco altalenante. Durante la finale, la cantante indossa un abito lungo tempestato di spacchi, scolli vertiginosi, brillantini che lascia intravedere fin troppa pelle per i nostri gusti. Il look non dona particolarmente a Giusy, e sottotono sono anche make-up e acconciatura. Voto: 4

Iva Zanicchi continua con il total back ma torna agli errori che speravamo non ripetesse. L’abito lungo con banda finale in raso è abbinato al poncho semi-trasparente e luccicante, con uno sgraziato collo alto. Ad appesantire ulteriormente il look c’è un pendente che assomiglia ad uno di quei catenacci vintage dei centro storico, e orecchini abbinati che potevano essere evitati. Voto: 5 -

Noemi in Alberta Ferretti sceglie un outfit che ci lascia perplessi. La cantante spezza il file rouge che ha legato le sue esibizioni, abbandonando i tessuti impalpabili e le ampie scollature, in favore di un abito formato da lamine cangianti che, se da una parte ricordano lo stile Beyonce, dall’altra ricordano un lampadario vintage. Se l’obiettivo era quello di incantare, diciamo che questa volta l’effetto è stato quello di far storcere il naso. Noemi cade in fallo proprio all’ultimo minuto, ed è un gran peccato. Voto: 5

Dargen D’Amico notiamo un leggero miglioramento ma non ci siamo ancora. Maglia glitter argento, pantaloni dello stesso tessuto ma black come la giacca che sormonta il look. Immancabili occhiali da sole, che hanno scatenato l’ironia sul web e anche nelle nostre pagelle. Questa volta la bocciatura non è drastica. Voto: 5

Irama è talmente felice di aver potuto essere fisicamente a Sanremo che ha deciso di incatenarsi al palco. Il cantante indossa una cascata di catene che suscita ilarità più che quell’effetto wow che forse Givenchy voleva creare. Fortuna che la stagione invernale è quasi finita e le catene da pneumatici possono tornare nel bagagliaio. Voto: 3

Michele Bravi calca il palco dell’Ariston con un outfit decisamente bizzarro. Passi la bellezza del body ricamato con romantici fiori, ma non possiamo far passare il mantello laterale che ci riporta con la mente a Bella Swan che corre tra la folla per salvare Edward Cullen dalla furia dei Volturi. E forse proprio dai millenari vampiri, Bravi ha copiato make-up e acconciatura. Voto: 3

La Rappresentante di Lista scappati dal tè delle cinque con il Cappellaio Matto. Il look del duo è curato da Jeremy Scott per Moschino e il dramma è dietro l’angolo. Veronica indossa un vestito bianco con stampe, gonna strutturata dalla forma improbabile, solita tiara nei capelli e stivali color rosa. Per Dario, invece, un completo rosa glitterato che era fuori moda già negli anni Settanta, sopratutto se abbinato al colore dei capelli del musicista. Insomma, un disastro. Voto: 2

Emma ma cosa combini? Dopo aver sfoggiato un completo spaziale durante la serata cover, la cantante torna a pizzi e calze a rete che non donano al suo fisico, per un risultato messy and cheap sebben il look sia firmato Gucci. Il mix tra tulle, trasparenze, brillantini proprio non va. Voto: 4

