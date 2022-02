Sanremo 2022, Ma come ti vesti - Festival Edition: Emma e Lauro regnano incontrastati

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme i migliori e peggiori look della quarta serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus, in diretta dal palco dell’Ariston su Rai 1.

Ecco le nuove le pagelle della seconda edizione di Ma come ti vesti - Festival Edition , un resoconto dettagliato e pungente dei Look migliori e peggiori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo . Lungi da noi giudicare il talento canoro dei Big in gara, ecco una carrellata delle scelte stiliste più azzeccate, quelle che ci hanno fatto battere il cuore e strappato un applauso, e quelle che proprio avremmo preferito non dover vedere. Nel corso del terzo appuntamento Drusilla Foer ha incantato tutti, mentre nella quarta serata dedicata alle cover

I look di Presentatore, Co-conduttrice e Ospiti

i look vincenti sono quelli die del duo che fa impazzire tutti,

Amadeus brilla nella giacca lurex sui toni dell’oro cangiante con revers nero, elegantissimo papillon tutto firmato Gai Mattiolo. Questa volta la camicia è lineare sempre color bianco ottico. Lo stilista ha dato una svolta all’outfit del presentatore per la serata cover, senza tradire l’effetto sfavillante che ha accompagnato Amadeus sul palco dell’Ariston. Voto: 8

Maria Chiara Giannetta sfida il trend dell’abito lungo in favore di un mini-dress Armani nero tempestato di brillanti, un corsetto senza spalline con una scollatura sobria e azzeccata, gonna con tulle che crea movimento senza eccedere. Splendido il collier, bello anche il make-up ideato da Armani Beauty e un applauso per il taglio rock e per il sandalo che finalmente non presenta un plateau da disco-music. Peccato per il cambio d'abiti che non ci lascia entusiasti. Voto: 7

Lino Guanciale elegantissimo con un abito blu notte, papillon e camicia ton sur ton che mettono in risalto lo sguardo dell'attore. Impeccabile, come ci saremmo aspettati, anche se Lino avrebbe potuto osare di più Nel complesso il nostro giudizio è positivo. Voto: 7+

I look dei Cantanti in gara

I Big promossi

Noemi e il sodalizio con Alberta Ferretti funziona eccome! L’artista porta sul palco dell’Ariston un vestito fucsia allacciato al collo, con intreccio sul fianco e profondo spacco, che crea un contrasto trendy con il favoloso colore dei suoi capelli. L’outifit è impreziosito da gioielli Bulgari, che è sempre una garanzia. Magnifico il make-up che dona profondità allo sguardo di Noemi senza appesantire lo sguardo, intonandosi perfettamente alle nuance di abito e accessori. Voto: 8

Sangiovanni opta per il total white per la serata cover in coppia con Fiorella Mannoia. Il completo presenta un pantalone-gonna che strizza l’occhio al tema del gender-fluid caro al cantante e alla generazione Z. Sebben persistano le cascate di catenine e croci e la maglia sia di un bianco diverso da quello del completo - sì caro lo abbiamo notato - il fatto che Sangiovanni si sia sistemato il ciuffo ribelle e l’evoluzione coerente dei suoi look, lo portano alla sufficienza. Voto: 6

Emma sfoggia un completo maschile verde bottiglia giacca e pantalone, sdrammatizzato da brillanti che seguono le luci del palco, un corsetto nero ben visibile sotto la camicia lasciata magistralmente aperta, che ci ricorda un po’ Madonna degli Anni ’90. Stona il fiore dark sul petto, del quale avremmo fatto a meno, bello invece il trucco e l’acconciatura. L’outfit della cantante è firmato Gucci mentre, anche se non in gara, quello di Francesca Michielin è di Miu Miu e ricorda fin troppo le Destiny’s Child (ci teniamo a condividere questo paragone). Voto: 8 ½

Achille Lauro è tornato in sé e non potremmo essere più felici. L’outfit curato da Nick Cerioni per Gucci, l’artista indossa un completo bianco sporco con giacca oversize e spalline pronunciate. Camicia bianca trasparente e piedi nudi per calpestare con sicurezza il palco dell’Ariston. Meravigliosi gli anelli e gli orecchini al lobo, per una vera eleganza romantic rock. Voto: 9

Mahmood e Blanco portano il cielo a Sanremo con la loro cover e con il look mai banale, anzi quasi spiazzante. Completo color carta da zucchero per Blanchito, romantico ma perfettamente giovanile con tagli asimmetrici, e totale visibilità dei tattoo tanto amati dal cantante. Nostalgico, invece, l'outfit di Mahmood che indossa un pinocchietto oversize, con giacca abbinata una giarrettiera da uomo vintage Fendi, che da qualche tempo è tornata in voga sulle passerelle, simbolo del gender fluid ma anche dell'eleganza d'altri tempi, quelli d'oro del cinema nostrano e degli artisti che si esibivano en plein air. Voto: 8

Irama splendido in un completo con effetto blue jeans, immancabile anfibio, chignon alto e trecce in lurex che incorniciano il volto. Le catene al collo potrebbero essere tuo much, non fosse che ormai conosciamo molto bene lo stile del cantante ed è giusto che continui ad abbracciare la sua filosofia, perfettamente riconoscibile sul palco. (Il commento su Grignani non ci sentiamo di farlo, potete stupirci). Voto: 6 ½

Michele Bravi calca il palco dell'Ariston con un completo verde oversize Cavalli che nasconde una maglia trasparente e preziosa, tempestatata da brillanti coordinata all'orecchino pendente. Il cantante abbandona le rose che lo hanno accompagnato nelle prime serate sanremesi per un look più pulito ma incisivo. Voto: 7

Classifica dei look che non ce l’hanno fatta

Giovanni Truppi N.C.S. (non ci siamo)! La canotta da mare diventa rosso fuoco, unico colore degno di nota secondo la maggior parte dei concorrenti, insieme ai toni del rosa. Spilla a forma di cuore visibile anche dai satelliti insieme alla Grande Muraglia Cinese, mentre fossimo stati in lui avremmo fatto di tutto per non farla notare. Pantalone banale, completamente sconnesso al resto dell’outfit. Insomma, Truppi… Voto: Non classificato

Yuman in IXOS Beyond sceglie lo stile “mi sono appena alzato dal letto” mixato alle vibes di Jay-Z che chissà se strarà ricevendo video del suo sosia italiano. L’idea del look rilassato per il palco sanremese è sempre una cattiva idea, non sappiamo più come dirlo, perché è proprio su quel palco che bisognerebbe dare la migliore versione anche dei propri outfit che, parliamoci chiaro, al giorno d’oggi fanno l’artista. Alla luce di tutto ciò, questa non può che essere un’insufficienza. Voto: 4

Gianni Morandi e Jovanotti hanno preso in prestito i loro completi dai camerieri dell’hotel sanremese in cui alloggiano? Forse una cravatta avrebbe sdrammatizzato il tutto, ma il papillon li fa cadere in fallo. Tanta simpatia e chimica artistica, che strappano un applauso, ma il look di coppia firmato da Armani non può essere premiato. Voto: 5

Elisa ha scelto il bianco ottico come file rouge della sua avventura sanremese ma questa volta il look firmato Maison Valentino non ci conquista. Il capo-spalla spezza la fluidità dell’abito e ingolfa la figura della cantante, che invece era apparsa come dea etera nelle ultime esibizioni. Voto: 5

Ana Mena si presenta sul palco dell’Ariston impersonando un mix perfetto tra Ariana Grande, che ormai deve temere la sosia spagnola che le somiglia talmente tanto da poter tentare uno scambio di persona, e il look della regina Mariah Carey - e sentiamo già l’acuto quando scoprirà del plagio. Insomma, niente di nuovo, niente di soddisfacente ai nostri occhi inclementi resi aridi dagli scempi degli ultimi giorni. Voto: 4

La Rappresentate di Lista ormai non c’è più neppure quel briciolo di piacere nel punire i vostri crimini contro la moda. Si è arresa anche la polizia speciale del buongusto, ha alzato bandiera bianca anche la fazione più intransigente del Parlamento contro i tacchi con plateau in prima serata. La cantante sfoggia un completo futuristico firmato Jeremy Scott per Moschino - che di futuristico ha ben poco dato che lo abbiamo visto e rivisto sino alla nausea - argentato. Il pesante smokey non rende giustizia, così come l’acconciatura e non andiamo oltre. Voto: 2

Aka7even e Arisa ci lasciano basiti, come quando arrivano gli sposi all'altare e viene spontenao commentare i loro vestiti, ricordando che dovranno vederli sulle foto delle nozze per il resto delle loro vite. Il cantante sfoggia un completo bianco optical con frasi stampate in corsivo di Stella McCartney - inutile dire quanto questo connubio sia stato abusato negli anni- mentre Arisa sfoggia un mano di piume degne di una faraona. Insomma, i look non convicono. Voto: 4

