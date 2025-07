Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 luglio 2025

Vediamo insieme le trame della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 2 dalle ore 8.45 il 7 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni della puntata del 7 luglio 2025

Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 7 luglio 2025 - Gracia - stanca delle accuse del suo ex innamorato - sceglierà di essere sincera con lui e di rivelargli di non aver potuto lasciare il paese con lui per evitate che venisse accusato dell’omicidio di suo padre. La figlia di Don Emilio gli dirà che dietro a tutto questo c’è lo zampino Paca Utrera, che l’ha minacciata senza farsi tanti scrupoli. Intanto Emilio continuerà a essere tormentato dal ricordo della sera in cui vide Óscar nel bosco e comincerà a pensare di essere stato lui a ucciderlo mentre Silvia organizzerà un pranzo in famiglia per conoscere meglio Lucas ma Lucia non sarà tra gli invitati. Paloma rivelerà a Richi alcuni dettagli della sua adolescenza mentre Maria inizierà a pensare di dover cambiare atteggiamento ma questo non sarà un bene per i Molina. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 7 all'11 luglio 2025.

Un Posto al Sole: Ecco la Trama della puntata della Soap in onda oggi 7 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 luglio 2025 - Marina e Roberto sono spacciati. Gagliotti ha vinto grazie al voto di Chiara. Michele invece, dopo il duro confronto con Agata, sarà sempre più convinto di voler proseguire con le sue indagini ma senza di lei. A dargli una mano sarà invece Elena, che gli metterà a disposizione la radio. Micaela e Gabriella saranno di nuovo in sfida e la Cirillo sarà convinta che le sue nuove capacità potranno bastare se non per battere la sua rivale almeno per fronteggiarla ad armi pari. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 luglio 2025.