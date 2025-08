Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le puntate che andranno in onda in giornata. Ecco le trame di ciò che succederà negli episodi di oggi 5 agosto 2025.

Scopriamo le anticipazioni della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 5 agosto 2025 con il suo gran finale. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa succederà nelle ultime puntate del 5 agosto 2025

Nelle ultime puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 5 agosto 2025 - tutto sta per cambiare e non solo nella vita di Gracia, colpita anzi travolta dalla follia di suo marito. Tano è stato smascherato grazie a Esther e Miguel, furioso, ha affrontato il fratello costringendolo alla fuga. Ma nessun luogo sarà sicuro per il sindaco di Manterana, che dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Le sorelle Molina invece avranno un futuro diverso: Gracia partirà per Parigi mentre Paloma continuerà a vivere con suo padre e a occuparsi delle terre di famiglia. Paca si troverà a prendere una decisione terribile dopo l’abbandono di sua figlia… che tornerà a casa dopo tanto tempo, pronta a una nuova vita. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio Soap del 5 agosto 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 agosto 2025 - Rossella cercherà di occuparsi del Palladini senza che nessuno lo scopra ma le anticipazioni ci rivelano che per lei non sarà per nulla facile mentire a Luca. Ma le cose potrebbero volgere inaspettatamente a suo favore. Intanto Rosa sarà felicissima dell’arrivo di Clara a Napoli mentre Antonio non sopporterà tutti i cambiamenti che la sua estate sta subendo per via di quanto sta accadendo – senza che lui lo sappia – a suo padre. Raffaele riuscirà a distrarlo e a fargli tornare il sorriso. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

