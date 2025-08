Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 5 agosto 2025: Gracia lascia Manterana. Lieto fine con Miguel... o no?

Anticipazioni TV

Nelle ultime puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 5 agosto 2025 su Rai2 Gracia pronta a partire per Parigi. Tra lei e Miguel ci sarà il lieto fine? Vediamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi finali della Soap.

Gli ultimi episodi di Ritorno a Las Sabinas ci aspettano il 5 agosto 2025, dalle ore 8.45 su Rai2. Le anticipazioni delle puntate finali della Soap ci rivelano che tutto sta per cambiare e non solo nella vita di Gracia, colpita anzi travolta dalla follia di suo marito. Tano è stato smascherato grazie a Esther e Miguel, furioso, ha affrontato il fratello costringendolo alla fuga. Ma nessun luogo sarà sicuro per il sindaco di Manterana, che dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Le sorelle Molina invece avranno un futuro diverso: Gracia partirà per Parigi mentre Paloma continuerà a vivere con suo padre e a occuparsi delle terre di famiglia. Paca si troverà a prendere una decisione terribile dopo l’abbandono di sua figlia… che tornerà a casa dopo tanto tempo, pronta a una nuova vita. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà.

Ritorno a Las Sabinas: Tano si dà alla fuga ma…

Tano ha avvelenato Gracia e purtroppo non si è fermato in tempo per evitare che accadesse il peggio. La Molina, perdendo l’equilibrio, è caduta dalle scale e ha perso il bambino che portava in grembo. La tragedia che ha colpito la famiglia Molina ma anche quella dei Larrea, ha sconvolto tutti e l’intervento di Esther è stato provvidenziale. La dottoressa ha scoperto che suo cognato è il responsabile di tutto e ha informato Miguel di questa terribile scoperta.

Miguel, come una furia, ha affrontato suo fratello che, per tutta risposta e per evitare il carcere, si è dato alla fuga. La Guardia Civile gli starà alle calcagna ma non riuscirà a trovarlo facilmente. Il sindaco sarà sparito per sempre? No, per fortuna di Gracia e dei suoi. Tano pagherà per quello che ha fatto e non solo a sua moglie ma anche a suo padre. Rivelerà a Silvia di aver avvelenato pure il genitore per impedirgli di continuare a essere violento con tutti loro. Silvia, distrutta da questa rivelazione, chiuderà Casa Larrea.

Esther abbandona Paca nelle puntate finali di Ritorno a Las Sabinas

Nelle ultime puntate di Ritorno a Las Sabinas molti nodi verranno al pettine. Dopo aver parlato a lungo con Lucia, Esther capirà quanto sua madre l’abbia condizionata nella sua vita e deciderà di abbandonare El Acebuche e di chiudere ogni rapporto con Paca. Questa decisione farà impazzire di dolore la Utrera, che sentirà per la prima volta di aver fallito e si toglierà la vita. Esther lascerà proprio il paese e tornerà mesi dopo con una grande novità: sta con Tómas ed è incinta ma è anche determinata a prendere il posto di sua madre… e a essere ferrea quanto lei.

Ritorno a Las Sabinas: Che ne sarà di Gracia e Miguel?

Sappiamo che vi state chiedendo quale sarà il finale per Gracia e Miguel e il fatto che Esther stia con Tómas vi avrà fatto sicuramente drizzare le antenne. Ebbene, nel gran finale della Soap, Gracia accetterà di trasferirsi a Parigi per occuparsi del suo lavoro e Julia e Lucas partiranno con lei, consapevoli di poter tornare a Manterana quando vogliono visto che le cose con nonno Emilio si sono sistemate e visto anche che Paloma deciderà di rimanere a gestire le sue terre. I ragazzi, con la complicità di Lucia, faranno in modo che la loro mamma e Miguel non si lascino. Ebbene sì, il Larrea correrà alla stazione prima che il treno della Molina parta e si riconcilierà con lei, con la promessa di trovare una soluzione per vivere il loro amore come non hanno potuto fare per tutti questi anni.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.