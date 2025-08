Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le puntate che andranno in onda in giornata. Ecco le trame di ciò che succederà negli episodi di oggi 4 agosto 2025.

Scopriamo le anticipazioni della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 4 agosto 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Vediamo cosa succederà nelle puntate del 4 agosto 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 4 agosto 2025 - tutti i nodi verranno al pettine e non solo la verità su Laura, anzi Carmen, verrà alla luce ma una terribile sparatoria rimetterà tutto in gioco. Gracia, Paloma ed Emilio saranno sconvolti e non solo per le bugie della finta Laura ma anche per il terribile incidente che coinvolgerà la povera Gracia e farà sbiancare Tano. Miguel tenterà di aiutare Paca a ripulire la sua immagine di fronte ai cittadini di Manterana ma la strategia che userà non piacerà per nulla a Esther, che scoprirà anche un’altra terribile verità! Vediamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, ormai avviata al gran finale. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Ecco le anticipazioni dell'episodio Soap del 4 agosto 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 agosto 2025 - Gianluca vagherà per la città con un labbro insanguinato e visibilmente dolorante. Sarà così che lo troverà qualcuno a lui legato, che deciderà di aiutarlo e di tenere, per il momento, nascosto il suo ritorno. Intanto Mariella accetterà la proposta estiva di Guido ma Serena, preoccupata per lei, cercherà di farla ragionare e le farà capire che ha preso una decisione un po’ troppo affrettata. Raffaele si renderà conto che Renato ha un comportamento strano, sempre più enigmatico. Cosa avrà in mente? Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

