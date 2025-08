Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 4 agosto 2025: Una tragedia sconvolge Manterana e Gracia!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 4 agosto 2025 su Rai2. Negli episodi della Soap una sparatoria sconvolgerà Manterana mentre Gracia perderà il bambino.

Tutto sta per cambiare a Manterana così come nella vita della Molina. Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 4 agosto 2025 su Rai2 dalle ore 8.45, tutti i nodi verranno al pettine e non solo la verità su Laura, anzi Carmen, verrà alla luce ma una terribile sparatoria rimetterà tutto in gioco. Gracia, Paloma ed Emilio saranno sconvolti e non solo per le bugie della finta Laura ma anche per il terribile incidente che coinvolgerà la povera Gracia e farà sbiancare Tano. Miguel tenterà di aiutare Paca a ripulire la sua immagine di fronte ai cittadini di Manterana ma la strategia che userà non piacerà per nulla a Esther, che scoprirà anche un’altra terribile verità! Vediamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, ormai avviata al gran finale.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 4 agosto 2025: le verità vengono a galla

Siamo agli sgoccioli e mancano poche puntate alla conclusione di Ritorno a Las Sabinas. Tutti i nodi verranno al pettine e le verità saranno svelate, in modo drammatico. I Molina andranno a fondo ai loro dubbi e scopriranno che Laura non è veramente Laura ma Carmen, la sorella gemella della madre di Gracia e Paloma. Don Emilio entrerà in azione e cercherà di spillare alla donna una confessione. Carmen non solo racconterà ogni cosa della sua storia ma, ormai scoperta, perderà il controllo delle sue azioni e si lascerà andare a un gesto spericolato, che metterà in pericolo la vita di Manuela. La donna punterà la pistola contro la poliziotta e farà partire un colpo ma Daniel si metterà in mezzo e salverà la vita alla sua amata.

Gracia perde il bambino, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Tano sta avvelenando Gracia ma deciderà di smetterla quando si renderà conto che le sue folli azioni stanno causando più male di quanto si aspettasse. Sì perché senza accorgersene Julia berrà il veleno e farà impallidire suo zio. Purtroppo però i piani del sindaco non si fermeranno per tempo. Dopo aver avuto un malore, Gracia cadrà dalle scale e perderà il bambino. Per tutta la famiglia sarà l’ennesimo momento difficile da superare e Tano si sentirà in colpa per quello che ha combinato ma non potrà tornare più indietro anzi si troverà molto presto ad affrontare il peso dei suoi crimini.

Ritorno a Las Sabinas: Esther sconvolta dalla verità

Le verità travolgeranno pure Esther. Ora che i suoi segreti sono stati svelati, la ragazza sta cercando di riconquistare Miguel ma si renderà conto che mai e poi mai riuscirà di nuovo a riavere suo marito accanto. La giovane comincerà ad accorgersi che anche sua madre non è una figura positiva della sua vita e comprenderà quanti condizionamenti abbia subito da lei. La cosa comincerà a esserle chiara quando scoprirà in che modo sua madre e Miguel vogliono ripulire l’immagine di El Acebuche e della sua proprietaria. Ma Esther scoprirà anche un’altra verità ben più terribile: la dottoressa capirà che Tano ha causato l’aborto di Gracia avvelenandola di nascosto.

Foto Credit: ©Disney+

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.