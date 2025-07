Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le puntate che andranno in onda in giornata. Ecco le trame di ciò che succederà negli episodi di oggi 31 luglio 2025.

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 31 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Vediamo cosa succederà nelle puntate del 31 luglio 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 31 luglio 2025 - Tano non riuscirà a liberarsi dei suoi folli sospetti su Gracia e li racconterà a Esther. Il sindaco farà emergere sempre più la sua natura folle e comincerà a pensare a un modo per vendicarsi dell’affronto subito da suo fratello. La situazione degenererà per via del rapporto sempre più complice tra Gracia e Miguel che, in occasione del 18° compleanno di Lucas, si sono ritrovati a pensare al loro passato. Intanto a El Acebuche le cose si sono complicate a tal punto che Laura verrà cacciata dalla tenuta mentre Esther si troverà costretta ad affrontare una dura prova per il suo matrimonio e i suoi segreti verranno alla luce. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo le anticipazioni dell'episodio Soap del 31 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 luglio 2025 - Marina capirà che mossa mettere in atto per liberarsi di Gagliotti e sfrutterà la sua passione per le donne per metterlo in difficoltà una volta per tutte. Intanto Mariella e Guido si troveranno pericolosamente vicini e dovranno affrontare una volta per tutte i loro sentimenti mentre Cerri avrà paura che la sua amica soffra anche stavolta. Michele dovrà rivelare alla polizia la veritàsu come ha individuato il luogo in cui si trovava il corpo di Assane e non sarà facile farlo. Rosa e Pino invece, grazie all’intervento di Raffaele, capiranno di dover stabilire una nuova routine e un nuovo equilibrio all’interno della loro coppia. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

