Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 31 luglio 2025: Tano tormentato dai sospetti pensa di avvelenare Gracia!

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 31 luglio 2025 su Rai2 vedremo Tano convinto che il figlio che Gracia aspetta non sia suo. Il sindaco escogiterà un piano folle per "risolvere" questo dilemma. Intanto Miguel scoprirà una terribile verità. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta il 31 luglio 2025 con due nuovi episodi. Le anticipazioni delle puntate in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai2, ci rivelano che Tano non riuscirà a liberarsi dei suoi folli sospetti su Gracia e li racconterà a Esther. Il sindaco farà emergere sempre più la sua natura folle e comincerà a pensare a un modo per vendicarsi dell’affronto subito da suo fratello. La situazione degenererà per via del rapporto sempre più complice tra Gracia e Miguel che, in occasione del 18° compleanno di Lucas, si sono ritrovati a pensare al loro passato. Intanto a El Acebuche le cose si sono complicate a tal punto che Laura verrà cacciata dalla tenuta mentre Esther si troverà costretta ad affrontare una dura prova per il suo matrimonio e i suoi segreti verranno alla luce.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 31 luglio 2025: Tano tormentato dai sospetti

La gravidanza di Gracia non sembra aver placato la gelosia di Tano anzi ha sortito l’effetto contrario. Il sindaco è tormentato dalle ombre del passato e nella sua mente c’è una tempesta di rancore e paura. In lui si è fatto largo il pensiero che il figlio che aspetta sua moglie non sia suo ma che sia frutto dell’incontro amoroso tra la Molina e Miguel, avvenuto due giorni prima del loro matrimonio. Tano non sa che tra i due c’è stato solo un bacio e immagina invece che sia successo molto più di quanto loro dicano. Il primo cittadino di Manterana perderà definitivamente il controllo delle sue azioni e comincerà a riflettere su un modo per risolvere questa situazione ovvero avvelenare Gracia e farle perdere il bambino.

Tra Esther e Miguel si mette male, ecco cosa succederà nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Esther ha mentito a Miguel e gli ha fatto credere prima di essere incinta e poi di aver abortito. La dottoressa ha cercato di rimanere incinta ma purtroppo con scarsissimi risultati. A complicare le cose c’è la sua relazione passionale con Tómas, che emergerà drammaticamente mettendo in pericolo il matrimonio tra la figlia di Paca e il suo amato consorte. Miguel scoprirà che sua moglie lo ha tradito e per lui sarà un duro colpo. Comincerà non solo a pensare di chiudere ogni rapporto con Esther ma si sentirà persino in colpa per aver rinunciato al suo amore per Gracia, di cui è ancora innamorato.

Ritorno a Las Sabinas: Manterana trema, segreti e bugie stanno per distruggere tutti

A Manterana c’è grande tensione e si respira un’aria molto pesante. La rinnovata sintonia tra Gracia e Miguel – che durante il compleanno di Lucas hanno rivangato il loro romantico passato – ha reso Tano pericoloso più che mai ma anche fatto capitolare Esther, che ora deve affrontare le conseguenze dei suoi tradimenti. A El Acebuche il cerchio si stringe per Paca e Laura. Quest’ultima dovrà affrontare una prova durissima che la porterà a dover abbandonare la villa della Utrera.

