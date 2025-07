Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le puntate che andranno in onda in giornata. Ecco le trame di ciò che succederà negli episodi di oggi 28 luglio 2025.

Scopriamo le anticipazioni della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 28 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Vediamo cosa succederà nelle puntate del 28 luglio 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 28 luglio 2025 - Paca vuole la pace con i Molina ma probabilmente, nella sua mente, qualcosa bolle in pentola. Sì perché la donna ha appena scoperto che Laura non è chi dice di essere e, nonostante questo, è decisa ad aiutarla. Peccato che non sappia che il suo obiettivo non sia solo quello di rifarsi di una vita di stenti. Miguel e Gracia si ritroveranno di nuovo molto uniti e questo turberà sia Tano che Esther, che nascondono entrambi dei segreti terribili. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Ecco le anticipazioni dell'episodio Soap del 28 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 luglio 2025 - la polizia ritroverà il corpo di Assane, esattamente nel punto indicato da Michele. Questo evento farà drizzare le antenne a Ferri e Marina, felici di aver trovato un modo per mettere Gennaro in pericolo. Intanto Ornella e Raffaele continueranno a tenere d’occhio le mosse di Viola, in rotta di collisione con Damiano e saranno molto preoccupati. La giovane Bruni sembrerà non riuscire a ritrovare l’equilibrio con il suo compagno e la cosa renderà molto nervosi i suoi parenti. Raffaele sarà in pena anche per la litigata con Renato. Poggi non vorrà ancora fare pace e sarà preso completamente dalla sua nuova amica virtuale. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

