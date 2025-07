Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 28 luglio 2025: Paca vuole la pace... ma Laura (Carmen) agisce nell'ombra!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas del 28 luglio 2025 su Rai2. Negli episodi della Soap vedremo Paca offrire ai Molina un patto cordiale ma dall'oscuro significato...

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 28 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, Gracia e Paloma saranno sconvolte da Paca. Le anticipazioni ci rivelano che la Utrera si presenterà dalle due ragazze offrendo loro un ramoscello di ulivo ma probabilmente, nella sua mente, qualcosa bolle in pentola. Sì perché la donna ha appena scoperto che Laura non è veramente chi dice di essere e, nonostante questo, è decisa ad aiutarla. Peccato che non sappia che il suo obiettivo non sia solo quello di rifarsi di una vita di stenti. Miguel e Gracia si ritroveranno di nuovo molto uniti e questo turberà sia Tano che Esther, che nascondono entrambi dei segreti terribili. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas: Paca rivela a Laura di sapere tutto su di lei

A Paca non si può nascondere nulla, lei ha spie ovunque e nessuno può farla franca, non con lei. Grazie a Tomás è riuscita a scoprire chi è davvero Laura e l'affronterà una volta per tutte, desiderosa di capire sino a quando intendeva imbrogliarla ma soprattutto perché. Carmen, questo il vero nome della donna, è la gemella di Laura e ha vissuto una vita di stenti diversamente da quanto accaduto alla sorella, che – prima che capitasse l’incidente – è riuscita a contattare. Carmen è arrivata a Manterana per prendersi la sua rivincita e ha quindi finto di essere la madre di Gracia e Paloma.

Paca pronta ad aiutare Carmen/Laura ma si mette in pericolo, ecco cosa vedremo in Ritorno a Las Sabinas

Dopo la confessione e il racconto di Carmen, Paca le assicurerà di starle accanto; entrambe hanno un obiettivo comune, ovvero prendere le terre di Las Sabinas e solo unendo le forze ci riusciranno. Visto che Paloma ha rovinato i piani di sua madre o meglio di quella che pensa essere sua madre e ha convinto Gracia a rimanere in paese, non resta che passare a un altro inganno. La Utrera proporrà un patto alla famiglia Molina, fingendo di voler chiudere ogni loro ostilità e di voler pensare all’unione di tutti loro, ora che Laura è tornata. Peccato però che Carmen/Laura non abbia esattamente in mente quello che ha detto e che il suo segreto e obiettivo sia più oscuro di quello che l'imprenditrice pensa.

Ritorno a Las Sabinas: Gracia e Miguel preoccupano Tano ed Esther

Esther sta fingendo di essere incinta e sta cercando di rimanerci davvero; peccato che gli unici incontri intimi li abbia con Tomás e che la relazione tra lei e il braccio destro di Paca si stia rivelando un altro segreto difficile da gestire e che sua madre lo scopra con grande facilità, mettendo il suo protetto in una situazione piuttosto complicata. Esther dovrà convincere Miguel a fare l’amore con lei il più spesso possibile ma la situazione che il Larrea sta vivendo con Lucia e Lucas ma anche il suo riavvicinamento con Gracia per occuparsi dei loro figli, sta rendendo tutto complicato. E questo anche per Tano, che sta perdendo il controllo e proprio non riesce a sopportare l’idea che suo fratello sia innamorato – ancora – della donna che lui ha sposato.

