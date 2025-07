Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2025

Anticipazioni TV

Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo cosa succederà nelle puntate del 21 luglio 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 21 luglio 2025 - Tano sempre più in difficoltà per via del rapporto tra Miguel e Gracia. Il sindaco è al corrente dell’incontro amoroso che i due hanno avuto prima del matrimonio e non riesce a calmarsi. Sua moglie, vendendolo così tanto oppresso, finirà per litigare con Miguel e per prendere una decisione dura ma che dimostrerà al marito quanto lei lo ami. Tra Lucas e Lucia riescono a capire come continuare a vedersi mentre la notizia della gravidanza di Esther farà il giro del paese ma Paca scoprirà una verità su sua figlia e rimarrà senza parole. La scomparsa di Maria mette Paloma di malumore e la scoperta di un corpo di una senzatetto la fa tremare. Manuela torna a lavorare e si ritrova con Daniel mentre Wilson spinge Emilio a capire meglio i suoi sentimenti. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo le anticipazioni dell'episodio Soap del 21 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 luglio 2025 - Michele sarà sempre più convinto che il messaggio che Agata gli ha dato in sogno corrisponda a realtà. Il giornalista penserà di fare in modo che la polizia segua la traccia che la donna gli ha lasciato e di cui lui comincia a essere certo. Intanto Roberto e Marina dovranno osservare impotenti la nuova direzione dei Cantieri mentre Viola sarà molto delusa quando si renderà conto di quanta freddezza ci sia intorno a lei dopo che ha rivelato di voler stare accanto a Eugenio. Damiano cercherà di avere conforto da Raffaele, con cui si sfogherà mentre Giordano cercherà di far pace con Renato. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

