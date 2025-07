Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 luglio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 luglio 2025

Vediamo insieme le trame della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 l'11 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le trame delle puntate dell'11 luglio 2025

Nelle Puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 11 luglio 2025 - Laura onoscerà i suoi nipoti e vivrà un intenso momento anche con sua figlia Paloma e con suo marito Emilio. Intanto Miguel si scuserà con Gracia per averla aggredita senza sapere cosa stesse succedendo mentre Tano non mollerà la presa e sarà sempre più convinto di voler sposare la Molina. Questo provocherà una grande discussione tra lui e suo fratello. Paca, arrabbiata con la sua amata per essere stata lontana per ben 20 anni, comincerà a provare per lei una strana ossessione mentre Manuela e Alex si renderanno conto che il loro amore è più complicato del previsto. La Guardia Civile comincerà a indagare sulla vicenda di Laura mentre a El Acebuche verranno hackerati i conti della Utrera, costretta a chiedere aiuto. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Ecco le anticipazioni della puntata della Soap in onda oggi 11 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 luglio 2025 - Lollo inizierà a mostrare dei segni di grande disagio e sarà purtroppo chiaro che la colpa sia del comportamento ambiguo e confuso dei suoi genitori. Intanto Viola verrà informata della delicata operazione a cui dovrà essere sottoposto Eugenio. Nicotera dovrà inserire un bypass e la Bruni si sentirà in colpa per questa situazione. Michele vorrà continuare a cercare Assane ma non vorrà più seguire la pista di Agata, anche se lei è convinta di essere molto vicina alla verità. Marina e Roberto continuano ad arginare le azioni di Gennaro, sperando che Gagliotti non faccia troppi danni che loro non saranno in grado di frenare. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

