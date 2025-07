Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 luglio 2025

Vediamo insieme le trame della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 10 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni delle puntate del 10 luglio 2025

Nelle Puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 10 luglio 2025 - vedremo un ritorno molto importante a Manterana. Laura, creduta morta per anni, comparirà di nuovo davanti alle sue figlie, lasciando sia Gracia che Paloma senza parole. Le due ragazze non sapranno che fare e come reagire e ognuna avrà un comportamento diverso. Laura incontrerà anche Emilio, a cui dovrà spiegare cosa sta succedendo così come dovrà farlo con Paca. Intanto Tano, la prima persona informata oltre la famiglia, vorrà approfittare di questa situazione per fare un grande passo con Gracia. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Ecco la Trama della puntata della Soap in onda oggi 10 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 luglio 2025 - Gennaro sarà pronto a un nuovo piano per rilanciare i Cantieri ma incontrerà il parere contrario dei Ferri. Marina e Roberto che vorrebbero usare delle strategie diverse e tenteranno quindi di impedirgli di fare le sue mosse. Ma ci riusciranno? Intanto Viola attenderà con ansia di conoscere il destino del suo ex marito, Nicotera sarà in ospedale e sarà sottoposto ad accertamenti per capire come arginare la sua malattia. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

