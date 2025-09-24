TGCom24
Prima di noi: la nuova serie di Rai Fiction dal romanzo di Giorgio Fontana in anteprima alla Festa del cinema di Roma

Daniela Catelli

Dal libro di Giorgio Fontana "Prima di noi" in anteprima alla Festa del cinema di Roma la nuova serie di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia Santella con Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari.

Tra i titoli annunciati nella sezione Freestyle della Festa del cinema di Roma c'è anche una nuova serie di produzione Wildside in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con Rai Com Serie Tv, che arriverà prossimamente in prima visione in cinque serate su Rai 1. Si intitola Prima di Noi, è tratta dal romanzo omonimo di Giorgio Fontana, premio Campiello 2014 (edito da Sellerio) ed è scritta da Giulia Calenda e Daniele Luchetti, diretta da quest'ultimo e da Valia Santella. Il cast è notevole, composto da giovani e bravissimi attori e nomi affermati, come Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Fausto Maria Sciarappa, Romana Maggiora Vergano e con Elena Lietti. Si tratta di una grande saga famigliare che abbraccia il Novecento italiano dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando per le due guerre mondiali e la ricostruzione.

La trama di Prima di noi

Tre generazioni della famiglia Sartori si dibattono tra la ricerca del successo personale, il sogno della rivoluzione, la cattedra di una scuola o il ring di un incontro di boxe. Protagonisti donne e uomini, costruttori e distruttori, archetipi eterni che cercano un loro posto nel mondo. Su di loro pesano le colpe dei padri, una forza originaria contro cui lottare, un Prima di Noi che sembra condannarli tutti. Ma le nuove generazioni, i più giovani tra i Sartori, troveranno finalmente la forza di liberarsi grazie alle parole di Nadia, capostipite di questa famiglia, forza generatrice ed eterna protagonista di questo racconto. Un secolo di piccola e grande Storia che contiene tutto: la colpa, la vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio, e soprattutto l’amore.

(foto di Antonio Faccilongo)

