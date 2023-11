Per Elisa - Il Caso Claps: la Terza e Ultima Puntata va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera con l'Ultima Puntata di Per Elisa - Il Caso Claps, la serie che ripercorre uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti degli ultimi anni. I due nuovi episodi vanno in onda su Rai1 alle ore 21.30. Scopriamo insieme le Anticipazioni:

La terza e ultima puntata di Per Elisa – Il Caso Claps va in onda stasera – martedì 7 novembre 2023 – su Rai1, con due episodi:

Nel primo episodio: sono ormai passati anni da quando Elisa è scomparsa e la vita pare aver ripreso il suo corso. Filomena, Antonio, Gildo e Luciano però non dimenticano. La famiglia Claps non si dà pace per quello che è successo alla loro piccola e la ferita è ancora aperta. Filomena ha ragione nel dire che tutto è più difficile se non si ha manco un luogo in cui portare un fiore. Intanto Danilo Restivo si è trasferito a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, e si è sposato con Fiamma. Il 12 novembre 2002 Heather Barnett, la vicina di casa Restivo, viene trovata morta dai figli. La donna è orribilmente mutilata. La polizia inglese si mette subito alla ricerca del colpevole e apre le indagini. Gildo apprende la notizia e quando scopre che la vittima abitava vicino a Danilo, prende il primo aereo disponibile per l’Inghilterra, certo che il colpevole sia proprio lui.

Nel secondo episodio: nonostante gli indizi e le indagini, anche questa volta passa del tempo prima di arrivare alla verità e incastrare Danilo. Il 17 marzo del 2010 arriva la svolta. Un corpo viene ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza ed è quello di Elisa, rimasto per 17 lunghi anni in un posto in cui, nel tempo, sono stati fatti lavori e sopralluoghi. L’esame dei resti della Claps fa emergere la modalità del delitto ma soprattutto inchioda Restivo. Danilo viene condannato. I Claps organizzano i funerali in piazza a Potenza e possono finalmente dare l’ultimo saluto alla loro Elisa e avere un posto dove portarle un fiore.

Per Elisa – Il Caso Claps: ecco la vera storia degli omicidi di Elisa Claps e di Hearher Barnett

Per Elisa – Il Caso Claps è una storia che racchiude due vite ma anche la battaglia senza sosta e durata 17 anni, della famiglia Claps, per scoprire la verità sulla morte della loro Elisa. Una vicenda che è passata tra false piste e vicoli ciechi, che non hanno piegato il desiderio di tutti di scoprire cosa fosse successo il 12 settembre 1993, quando la giovane Elisa – di sedici anni – scompare nella sua città, Potenza, dopo essere uscita di casa per andare a messa. Di lei non si ha traccia fino al 17 marzo 2010, quando i resti del suo corpo vengono trovati nel sottotetto della chiesa potentina della Santissima Trinità, dove si era recata per la funzione.

Per Elisa – Il Caso Claps è anche la storia del coraggio e della determinazione di Gildo Claps, il fratello di Elisa che nonostante depistaggi e gli anni che passano e che cercano di far dimenticare, non ha mai perso la speranza di sapere cosa fosse successo alla sua sorellina. La storia di Elisa si incontra, per caso e per un tragico comune destino, con quella di Heather Barnett, trovata nel novembre 2002, a casa sua, coperta di sangue e mutilata. Del suo omicidio viene accusato Danilo Restivo, suo vicino di casa. Lo stesso uomo doveva incontrare Elisa – secondo le dichiarazioni di una sua amica – prima di andare a messa.

Per Elisa - Il Caso Claps va in onda su Rai1 alle ore 21.30.