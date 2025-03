Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: il viaggio è partito e lo spettacolo continua su Sky e in Streaming solo su NOW

Anticipazioni TV

La prima tappa di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo è stata superata. Le nove coppie protagoniste di quest'anno sono pronte e rimettere gli zaini in spalla per affrontare i km che li attendono nella seconda tranche del viaggio che parte il 13 marzo, su Sky e in streaming solo su NOW. E sarà ancora un grande spettacolo.

Il viaggio di Pechino Express 2025 è partito ed è già uno spettacolo. Costantino della Gherardesca e il suo inviato Fru, hanno accolto le nove coppie di quest’anno per dare il via alla prima tappa di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo, andata in onda giovedì 6 marzo 2025. La prima parte di un viaggio alla scoperta delle meraviglie del mondo ci ha svelato le prime novità di una edizione che ci farà percorrere una rotta lunga oltre 6000 km. Questa sera, 13 marzo 2025, sempre su Sky e in Streaming solo su NOW, ci aspetta il secondo appuntamento ricco di emozioni e pieno di sorprese, quelle che solo Pechino sa regalare.

Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: la prima puntata del viaggio di Sky e NOW profuma di record

La sfida è iniziata e non potrebbe essere più competitiva. Una partenza con il botto, un debutto da record. La prima puntata di Pechino Express 2025 ha tenuto incollati gli spettatori davanti alla TV sia su Sky che in Streaming su NOW.

Le nove coppie in gara quest'anno hanno superato le prime sfide sia con se stessi che con i propri rivali ehm... compagni di avventura e dopo aver sistemato gli zaini in spalla e aver allacciato bene le scarpe, hanno iniziato il loro e nostro viaggio, fino al tetto del mondo. Sì perché quest’anno il titolo completo di Pechino è Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo. La prima tappa di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ha portato i concorrenti a percorrere ben 140 km attraverso il cuore verde delle Filippine, partendo dalle acque cristalline dell’isola di Palawan fino al Tappeto Rosso posto nella città di Tay Tay. La seconda tappa in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, questa sera giovedì 13 marzo 2025, partirà da San Vicente.



Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: la gara si fa agguerritissima!

Pechino Express 2025 è un viaggio alla scoperta delle bellezze culturali e naturalistiche del nostro pianeta ma è anche una sfida. E le coppie di questa nuova edizione fino al tetto del mondo lo hanno capito sin dall’inizio. Tutti e 18 i viaggiatori sono agguerritissimi, pronti a darsi battaglia ma anche a godersi questa esperienza unica e irripetibile, che li porterà – e noi con loro – ad ampliare i propri orizzonti e a conoscere meglio se stessi.

Nella tranche iniziale della prima puntata di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo – in cui sono emerse subito le prime alleanze e sono nati i primi dissapori - si sono distinti i Primi Ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, che hanno firmato per primi il Libro Rosso a Pularaquen, traguardo intermedia della prima tappa. I due hanno guadagnato l’immunità e hanno potuto godere del primo bonus della stagione: un giro in dune buggy, tra le meraviglie delle Filippine. La coppia ha assegnato anche il primo malus di quest’anno. A essere penalizzati sono stati i Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci, “puniti” dalle due ètoiles de La Scala, dopo essere stati accusati di aver giocato pericoloso dagli Estetici ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese.

I Magici, Jey e Checco Lillo, sono arrivati secondi, guadagnando un posto in classifica che è stato determinante alla fine della puntata. I due fratelli hanno infatti vinto la prima tappa, superando – grazie al vantaggio acquistato – gli Spettacolari, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, arrivati in realtà per primi al Tappeto Rosso. I Magici hanno avuto, quindi, l’ingrato compito di scegliere la coppia da rimandare in Italia e tra i Cineasti e i Complici, arrivati penultimi e ultimi, hanno deciso di eliminare Dolcenera e Gigi Campanile. La Busta Nera ha rivelato che la tappa non era eliminatoria e i viaggiatori si sono rimessi in cammino al completo.

La prima puntata di Pechino Express 2025 è disponibile su Sky e in Streaming solo su NOW.

Pechino Express – Fin al Tetto del Mondo: la seconda tappa ci aspetta il 13 marzo 2025 su Sky e NOW

Lo spettacolo di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo continua il 13 marzo 2025 con la seconda tappa di un viaggio verso le vette più alte della Terra. Nella seconda puntata, in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, tutte le nove coppie riprenderanno il cammino da San Vicente e saranno pronte più che mai alla sfida. Ruggini, rancori ma anche alleanze nate durante i primi km di questo lungo percorso fino al tetto del mondo, emergeranno anche in questo nuovo cammino da percorrere? Cosa succederà ai concorrenti, pronti a emozionarsi e a emozionarci? I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, considerati dai propri compagni di viaggio tra i più forti di questa edizione, grazie alle doti atletiche di entrambi gli sportivi, guadagneranno un’altra medaglia? Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, manterranno le promesse rivelate durante lo Speciale Pechino Express – Gran Visir, nel quale hanno dichiarato di voler guadagnare sempre un letto comodo in cui dormire e un pasto caldo gratis ogni sera? Le Sorelle, Samanta e Debora Togni continueranno la gara con l’entusiasmo, il sorriso e la sportività sino a ora dimostrata? E i Primi Ballerini primeggeranno e vinceranno ancora? Lo scopriremo e lo vivremo su Sky e NOW!

