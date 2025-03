Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione in arrivo su Sky e NOW

Anticipazioni TV

Pechino Express 2025 ci porta Fino al Tetto del Mondo. Il viaggio in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, ci porterà alla scoperta di culture e mondi magici, dalle Filippine sino al Nepal. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione in partenza il 6 marzo 2025.

Il countdown si fa sempre più veloce e ormai manca pochissimo all’inizio di Pechino Express 2025 o meglio di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo. La nuova edizione del viaggio in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, comincia il 6 marzo 2025 e ci porterà alla scoperta di paesi e culture millenarie e magiche. Quest’anno i concorrenti arriveranno a toccare le vette più alte del mondo, percorrendo un itinerario dal sud-est asiatico sino all’Asia Centro-Meridionale. Durante le tappe le coppie in gara dovranno affrontare diverse prove per arrivare al traguardo, firmare il Libro Rosso di Pechino Express e passare alla nuova tappa del cammino verso la vittoria. Ma cosa c’è da sapere sulla nuova edizione che partirà a breve? Ve lo riveliamo.

Pechino Express – Fino Al Tetto del Mondo: La nuova edizione sta per arrivare su Sky e NOW

L’attesa è tanta e non vediamo l’ora di scoprire tutte le bellezze di questa nuova edizione di Pechino Express 2025 o meglio Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo. Sì perché la rotta tracciata quest’anno porterà le nove coppie in gara e noi, a toccare le vette più alte del mondo dopo un percorso di oltre 6000 km e non sarà facile! Il cammino di Pechino Express è costellato di prove e non solo quelle di immunità/vantaggio o svantaggio previste dal gioco ma anche di sfide personali e individuali, che ogni concorrente dovrà affrontare durante il lungo cammino da percorrere. Pechino Express è sì un gioco ma è anche un percorso di vita, di consapevolezza e di scoperta di sé stessi e di quelle culture millenarie, meravigliose e magiche, molto spesso poco conosciute. È questa la carta vincente di Pechino Express e lo sarà anche per Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo.

Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: ecco l'itinerario di viaggio di Pechino Express 2025

Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo propone un viaggio di oltre 6000 km. Il 6 marzo 2025 parte un tragitto che ci porterà alla scoperta di paesi e culture magiche e millenarie, dove la natura ha ancora il sopravvento sull’uomo e dove l’elemento umano deve ancora fare i conti con la potenza e la bellezza della nostra Terra. L’itinerario prevederà come sempre delle tappe intermedie, in cui i concorrenti potranno rifiatare e riposare prima di nuove avventure. Tra autostop, lunghe camminate e ricerche di un posto sicuro dove dormire – possibilmente anche di un letto e una doccia – le nove coppie si sposteranno dalle Filippine al Nepal, passando per la Thailandia del Nord. Il cammino comincerà dalla splendida isola di Palawan, dove cielo e mare si confondono, poi si passerà tra Chamai e Chiang Rai nella Thailandia del Nord e infine si arriverà in Nepal, lo stupendo paese tra l’India e il Tibet dove i viaggiatori troveranno le 8 vette più alte della Terra, tra cui il leggendario monte Everest.



Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: Costantino della Gherardesca ancora al timone del viaggio in onda su Sky e in Streaming su NOW

Al timone di Pechino Express 2025 ci sarà il suo storico conduttore Costantino della Gherardesca. Chiamarlo conduttore è molto riduttivo visto che “Costa” si è guadagnato, con onore, il ruolo di guida spirituale di Pechino Express. Sono ben undici le edizioni da lui capitanate ed era d’obbligo quest’anno nominarlo Gran Visir di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo.

Prima del viaggio, le nuove nove coppie si sono presentate al suo cospetto per presentarsi e per scoprire – tramite la lettura di speciali tarocchi – cosa li aspetta nel loro lungo viaggio. Tutti sono stati pervasi dallo Spirito di Pechino Express e hanno attraversato il varco di luce che li ha portati al punto di partenza dove li ritroveremo il 6 marzo 2025. Per vedere cosa hanno raccontato, per farsi trasportare dallo Spirito di Pechino e per prepararsi al cammino, non bisogna assolutamente perdere lo Speciale Pechino Express – Dal Gran Visir, disponibile su Sky e in Streaming solo su NOW.

Con Costantino ci sarà ancora una volta Fru. Anche lui si è guadagnato un titolo, quello di inviato speciale. Il suo è un compito molto importante; sarà lui infatti ad accogliere le coppie negli stalli intermedi e a portarli ad approfondire le proprie conoscenze sui paesi che stanno visitando. Se i concorrenti hanno attraversato il varco di luce verso le Filippine - prima tappa di questa nuova edizione in partenza – Fru è stato letteralmente risucchiato dallo Spirito di Pechino Express sotto gli occhi attenti del magico e impareggiabile Gran Visir.



Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: scopriamo insieme le nove coppie protagoniste della nuova edizione

Come nella scorsa edizione, le coppie che parteciperanno a Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo sono nove. I concorrenti provengono dal mondo della TV, della Musica, della Moda ma anche dei sociali. Scopriamo insieme chi sono:

Virna Toppi e Nicola Del Freo , sono la coppia dei Primi Ballerini : Virna Toppi si è diplomata con il massimo dei voti alla Scuola di Ballo del Teatro, distinguendosi fin da subito per la sua profondità espressiva, la grazia e la tecnica raffinata. Nicola Del Freo , suo marito, dopo aver iniziato i suoi studi di danza in Italia, ha perfezionato la sua formazione all’Hamburg Ballet di Amburgo. Nel corso delle loro carriere hanno entrambi interpretato ruoli iconici del repertorio classico e sono considerati due dei ballerini più talentuosi e versatili della loro generazione. Un anno fa sono diventati genitori di una bambina e da quel momento hanno cominciato ad avvicinarsi al mondo del digital, diventando influencer e associandosi a diversi brand.

, sono la coppia dei : si è diplomata con il massimo dei voti alla Scuola di Ballo del Teatro, distinguendosi fin da subito per la sua profondità espressiva, la grazia e la tecnica raffinata. , suo marito, dopo aver iniziato i suoi studi di danza in Italia, ha perfezionato la sua formazione all’Hamburg Ballet di Amburgo. Nel corso delle loro carriere hanno entrambi interpretato del e sono considerati della loro generazione. Un anno fa sono diventati e da quel momento hanno cominciato ad avvicinarsi al mondo del digital, diventando e associandosi a diversi brand. Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba , sono la coppia de Gli Spettacolari : Scintilla comincia la sua carriera di comico e attore a soli 20 anni . Federica Camba , in arte LA CAMBA , è una cantautrice , compositrice e produttrice discografica italiana. Nella sua carriera ha scritto brani per sé ma anche per i più importanti artisti della scena italiana. I due sono sposati dal 2023 .

, sono la coppia de : comincia la sua carriera di . , in arte , è una , e italiana. Nella sua carriera ha scritto brani per sé ma anche per i più importanti artisti della scena italiana. I due sono . Jey e Checco Lillo sono la coppia de I Magici : Jey Lillo , il cui vero nome è Gennaro, è il mago moderno più famoso d’Italia . Nel 2020 ha pubblicato per gioco il suo primo video su TikTok lanciando il format Se ti stupisco mi fai un regalo. Con lui parte suo fratello Francesco , per tutti Checco , la sua spalla, grande appassionato di videogiochi.

sono la coppia de : , il cui vero nome è Gennaro, è il . Nel ha pubblicato per gioco il lanciando il format Se ti stupisco mi fai un regalo. Con lui parte suo fratello , per tutti , la sua spalla, grande appassionato di videogiochi. Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono la coppia de Le Atlantiche : Ivana Mrázová all’età di 15 anni ha iniziato la carriera di modella a Milano. Dopo aver sfilato per l’haute couture italiana ed europea ed essere stata scelta come testimonial di diversi brand, ha esordito in TV come valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo nel 2012 . Nel 2017 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello VIP classificandosi terza. Giaele De Donà ha cominciato a lavorare come modella per importanti brand internazionali . Dopo alcuni anni vissuti a Los Angeles con suo marito, è rientrata in Italia per lanciare la sua prima linea di moda . Nel 2021 ha partecipato al reality Ti Spedisco in Convento su Real Time e ha iniziato a lavorare come influencer di moda e lusso. In TV ha partecipato anche al Grande Fratello VIP 7 arrivando fino in finale.

sono la coppia de : all’età di 15 anni ha iniziato la a Milano. Dopo aver sfilato per l’haute couture italiana ed europea ed essere stata scelta come testimonial di diversi brand, ha esordito in TV come al . ha partecipato come classificandosi terza. ha cominciato a lavorare come per importanti . Dopo alcuni anni vissuti a Los Angeles con suo marito, è rientrata in Italia per lanciare la . Nel 2021 ha partecipato al reality Ti Spedisco in Convento su Real Time e ha iniziato a lavorare come influencer di moda e lusso. In TV ha partecipato anche al arrivando fino in finale. Jury Chechi e Antonio Rossi sono la coppia de I Medagliati: Jury Chechi è soprannominato “Il signore degli anelli” per le sue imprese come ginnasta. Dopo il ritiro sportivo ha avviato una carriera televisiva apparendo in qualità di ospite e di conduttore in numerosi programmi sportivi. Antonio Rossi è un ex canoista italiano, specialista del kayak velocità. Attualmente collabora nel ruolo di City Operations Manager con Fondazione Milano-Cortina 2026, continuando così la sua carriera nello sport management, iniziata nel 2005 in qualità di membro della Giunta Nazionale del Coni.

Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono la coppia de Gli Estetici : Giulio Berruti comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo come modello, mentre si laureava in Odontoiatria e Protesi dentaria . Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2005 con il film Melissa P. ma la grande notorietà è arrivata grazie alle Fiction TV come La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Squadra Antimafia – Il ritorno del boss . Oltre allo spettacolo svolge il lavoro di medico e manager presso otto cliniche di medicina estetica, oculistica e odontoiatria. Da quattro anni è il compagno di Maria Elena Boschi. Nicolò Maltese è un grande appassionato di musica e per potersi dedicare a questa passione, durante l’università, ha lavorato in una pizzeria. Per più di sei anni è frontman di un gruppo punk-rock . Allo stesso tempo ha iniziato a lavorare come consulente commerciale presso un istituto di lingua inglese, prima, e nel settore farmaceutico poi. Da quattro anni è fidanzato con Giorgia.

sono la coppia de : comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo come modello, mentre si laureava in Odontoiatria e Protesi dentaria Il suo è avvenuto nel 2005 ma la è arrivata grazie alle come e . Oltre allo spettacolo svolge il lavoro di medico e manager presso otto cliniche di medicina estetica, oculistica e odontoiatria. Da quattro anni è il compagno di Maria Elena Boschi. è un grande appassionato di musica e per potersi dedicare a questa passione, durante l’università, ha lavorato in una pizzeria. Per più di sei anni è . Allo stesso tempo ha iniziato a lavorare come presso un istituto di lingua inglese, prima, e nel poi. Da quattro anni è fidanzato con Giorgia. Nathalie Guetta e Vito Bucci sono la coppia de I Cineasti : Nathalie Guetta è nota al pubblico televisivo italiano soprattutto per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo . Vito Bucci è segretario di produzione in importanti progetti per il cinema e per la TV tra cui anche Don Matteo, dove appunto ha conosciuto Nathalie.

sono la coppia de : è italiano soprattutto per il ruolo della nella serie televisiva . è in tra cui anche Don Matteo, dove appunto ha conosciuto Nathalie. Dolcenera e Gigi Campanile sono la coppia de I Complici : Dolcenera è una cantautrice . Si è affermata nel panorama musicale italiano nel 2003 vincendo la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Siamo tutti là fuori. Gigi è un avvocato , amante della letteratura sudamericana, della psicologia, dei cani e anche un grande appassionato di piante grasse. I due sono legati sentimentalmente da più di 25 anni .

sono la coppia de : è . Si è nel la categoria con il brano Siamo tutti là fuori. , amante della letteratura sudamericana, della psicologia, dei cani e anche un grande appassionato di piante grasse. I due . Samanta e Debora Togni sono la coppia de Le Sorelle: Samanta e Debora sono nate a Terni, in Umbria, sono figlie della stessa mamma (ex ballerina professionista) ma di due differenti papà. Sono una l’opposto dell’altra caratterialmente e non solo. Samanta ha ereditato la passione per la danza della mamma; nel 2005 è tra i maestri della prima edizione di Ballando con le stelle. Sua sorella Debora fa il muratore d’inverno e la bagnina d’estate, oltre che l’istruttore in palestra. A differenza di Samanta, è rimasta a vivere in Umbria. Ha animo e look rock, è molto verace e spontanea, un vero spirito libero.

Preparatevi quindi a un viaggio emozionante come solo Pechino Express riesce a regalarci. L'appuntamento è dal 6 marzo 2025, ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW. Pronti, partenza, via. Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo sta per cominciare.



