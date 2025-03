Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: La Prima Tappa parte Stasera, 6 marzo 2025. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Al via stasera, 6 marzo 2025, la nuova edizione di Pechino Express che ci porta fino al tetto del mondo. Ecco le Anticipazioni della prima puntata in onda su Sky e in streaming solo su NOW.

Debutta stasera, 6 marzo 2025, su Sky e in streaming solo su NOW, Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo la nuova, intensa, stagione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, con l’inviato speciale Fru, che ci porta in un viaggio indimenticabile tra Filippine, Thailandia del Nord e Nepal, fino alle 8 vette più alte del mondo tra cui l’Everest. Le nove coppie in gara sono agguerrite e percorreranno oltre 6mila chilometri a partire dalla prima tappa in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla prima puntata.

Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: inizia stasera la nuova edizione!

Al via stasera, giovedì 6 marzo 2025, Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo in onda su Sky e in streaming solo su NOW. Costantino Della Gherardesca torna al timone dell’adventure game insieme a Fru, inviato speciale pronto a seguire con attenzione la gara delle nove coppie in gara. Il cast, agguerrito e spinto dalla sana competizione, è composto da i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Questo anno, il viaggio di Pechino Express si snoda per oltre 6mila chilometri tra tra Filippine, Thailandia del Nord e Nepal, iniziando nella prima puntata in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan, per concludersi su una delle vette più leggendarie del mondo, il Monte Everest con i suoi 8848 metri di altezza.. Ad oggi coppia sarà assegnato uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, sarà poi loro compito trovare passaggi su mezzi di trasporto che troveranno lungo il percorso, così come sistemazioni per la notte contando sull’ospitalità della popolazione locale. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di Pechino Express, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima. Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata in onda questa sera.

Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: Anticipazioni prima puntata

Cosa accadrà nella prima puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera su Sky Uno e in streaming solo su NOW? Le nove coppie in gara in questa edizione inizieranno il loro percorso nelle Filippine con la prima tappa lunga ben 140 km, affrontando le prime dure sfide della loro avventura, immergendosi da subito nella cultura dell’isola di Palawan, fra pietanze particolarmente lontane dai gusti nostrani, animali e usanze locali. Sullo sfondo degli splendidi scenari oceaniche e delle verdi foreste asiatiche, le 9 coppie in gara si sfideranno senza esclusione di colpi e con tensioni continue per non rischiare l’eliminazione. Lo scopo, infatti, è quello di rimanere in gara il più possibile per raggiungere la tappa finale in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, tra cui il leggendario Everest.

