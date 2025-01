Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, svelati i Nomi delle 9 coppie in gara (FOTO)

Anticipazioni TV

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Pechino Express. Nel frattempo, ecco svelati i Nomi che accompagneranno le 9 coppie in gara nella rotta che li porterà "Fino al Tetto del Mondo".

Torna Pechino Express, l’adventure game firmato Sky Original, in onda su Sky e in streaming solo su Now. La nuova edizione porterà le nove coppia in gara “Fino al Tetto del Mondo” con un percorso faticoso, emozionante, pieno di prove che potrebbero unire ancora di più le coppie oppure scatenare importanti discussioni. Le regole sono sempre le stesse ma il viaggio è tutto nuovo così come il cast, ed ecco che le Anticipazioni apparse sulla pagina Instagram ufficiale dello show ci rivelano il Nome che hanno scelto le coppie, che accompagnerà loro in questo viaggio unico.

Pechino Express ci porta Fino al Tetto del Mondo

Manca poco al ritorno di Pechino Express con una nuova emozionante edizione che ci porterà in un viaggio coinvolgente, emozionante ed entusiasmante alla scoperta delle Filippine, del Nepal e poi del nord della Thailandia, con un percorso che partendo dal mare ci porterà su vette altissime che superano gli ottomila metri, ovvero “Fino al Tetto del Mondo”. Lo show targato Sky Original in onda su Sky e in streaming solo su Now sarà condotto da Costantino della Gherardesca, rinnovando l’accoppiata vincente dell’ultima stagione con il suo inviato speciale Fru. Nessuno sconto su fatica, sudore e difficoltà nel trovare alloggi e ospitalità: la modalità rimane la stessa e le nove coppie in gare ne sono ben consapevoli, pronti ad accaparrarsi la vittoria finale tappeto rosso dopo tappeto rosso, per devolvere i proventi ad una delle ONG che operano nei Paesi visitati in questa stagione.



Sarà una stagione faticosa, con tanti chilometri da percorrere quotidianamente, momenti di sconforto ma anche di grande emozione, come sempre spunti di riflessione per il pubblico che anno dopo anno premia l’avventure game proprio per questo motivo, perché a tutti sembra di essere in viaggio con i concorrenti e viverne le emozioni e sensazioni, che siano esse positive o negative. Ma chi sono le nove coppie? Le identità segrete sono stati svelati già diverse settimane fa ma ora arriva una nuova Anticipazione che riguarda i concorrenti, un annuncio dato sul profilo ufficiale Instagram di Pechino Express, che svela i Nomi che le coppie hanno scelto per percorrere questo viaggio all’insù. Ecco i dettagli.

Pechino Express Anticipazioni: ecco i Nomi delle coppie in gara

Le nove coppie di Pechino Express sono pronte a coinvolgerci in questo viaggio adrenalinico, emozionante e faticoso “Fino al Tetto del Mondo” percorrendo tantissimi chilometri alla scoperta delle Filippine, del Nepal e poi del nord della Thailandia fino, appunto al punto più alto del mondo. Poche ore fa, tramite il profilo Instagram ufficiale dello show targato Sky Original, sono stati annunciati i nomi che le coppie hanno scelto per questo sorprendente viaggio, scopriamoli insieme.

Virna Toppi e Nicola Del Freo sono i Primi Ballerini , uniti nel lavoro come nella vita privata, lasciano scarpette e tutù per zaino e scarpe da trekking.

, uniti nel lavoro come nella vita privata, lasciano scarpette e tutù per zaino e scarpe da trekking. Scintilla e Federica Camba sono gli Spettacolari , e nessuno potrà dire no alla loro simpatia.

, e nessuno potrà dire no alla loro simpatia. Jay e Cecco Lillo sono i Magici , competitivi come nessuno mai prima e pronti a tutto in amore e in “guerra”.

, competitivi come nessuno mai prima e pronti a tutto in amore e in “guerra”. Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono le Atlantiche , legate tra di loro dal fatto di avere entrambe un grande amore oltreoceano.

, legate tra di loro dal fatto di avere entrambe un grande amore oltreoceano. Jury Chechi e Antonio Rossi sono i Medagliati , due leggende dello sport italiano e internazionale.

, due leggende dello sport italiano e internazionale. Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono gli Estetici .

. Nathalie Guetta e Vito Bucci si lanciano dalla commedia ad un nuovo avventuroso scenario, senza copione! Loro sono i Cineasti .

si lanciano dalla commedia ad un nuovo avventuroso scenario, senza copione! Loro sono i . Dolcenera e Gigi Campanile celebrano i loro 25 anni insieme scegliendo come nome quello dei Complici .

celebrano i loro 25 anni insieme scegliendo come nome quello dei . Samanta e Debora Togni sono le Sorelle, due sorelle completamente diverse in temperamento e carattere che ci regaleranno tante sorprese.

Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.

