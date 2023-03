Pechino Express 2023 Anticipazioni: Stasera su SkyUno la Terza Puntata del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

Anticipazioni TV

Terzo appuntamento stasera con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le otto coppie rimaste in gara affronteranno la terza tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno. Ecco tutte le Anticipazioni di oggi.

Stasera, giovedì 23 marzo 2023, nuovo appuntamento con Pechino Express – La Via delle Indie. La terza puntata di Pechino Express 2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le otto coppie di viaggiatori rimaste, si troveranno ad affrontare la Terza Tappa di un viaggio lungo circa ottomila chilometri. Ma ecco cosa succederà nella puntata di oggi.

Pechino Express 2023: ecco la Terza Tappa del viaggio sulla Via delle Indie

Una nuova tappa attende le otto coppie rimaste in gara, dopo l'eliminazione de Gli Ipocondriaci. La terza puntata di Pechino Express 2023 riparte da Hampi, perla del Karnataka, in direzione di Mysore, traguardo finale di questo terzo appuntamento.

I viaggiatori dovranno affrontare quasi subito una prima missione difficilissima: una dura risalita del fiume a colpi di remo, per arrivare al Tempio di Hanuman, una tra le divinità venerate e amate dell'India. Da qui si dovrà procedere con velocità, cercando il più in fretta possibile passaggi su tuk-tuk, per arrivare al Forte di Chitradurga, luogo in cui le quattro coppie arrivate per prime, si sfideranno nella prova immunità, che consisterà in una partita di Kabaddi, uno sport tra i più praticati del paese. Più tardi, le coppie – esclusa quella che avrà conquistato l'immunità e passerà direttamente alla tappa successiva – praticheranno lo Yoga. Sarà solo una partentesi per poi correre verso il tappeto rosso, situato alle Chamundi Hill di Mysore, raggiungibili dopo un percorso pedonale di centinaia di gradini. Ad attenderle, oltre a Costantino ed Enzo, ci sarà la busta nera e si scoprirà se questa terza tappa sarà eliminatoria o meno.

Ecco le coppie in gara di Pechino Express 2023

Nella seconda tappa, Gli Ipocondriaci sono stati eliminati. Arrivati ultimi all'arrivo, il loro destino è stato decretato prima dalle Mediterranee e poi dalla busta nera, che ha rivelato che la tappa della puntata era, purtroppo per loro, eliminatoria. Rimangono in gioco ancora otto coppie. Ecco quali:

Pechino Express 2023: l'itinerario del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

L'avventura di quest'anno, ci porterà alla scoperta della Via delle Indie. L'itinerario – di circa ottomila km - si snoderà tra la metropoli di Mumbai, passando poi per il Borneo Malese e giungendo infine in Cambogia, dove ci sarà il traguardo finale, situato nel favoloso scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del paese e anche tra i luoghi più importanti e visitati dell'Asia. Luoghi selvaggi e carichi di spiritualità, dove la giungla nasconde i resti di regni antichi e dove la modernità, rappresentata dalla prima tappa di Mumbai, diventerà mano a mano un ricordo lontano.

Pechino Express 2023 - La Via Delle Indie va in onda ogni giovedì in prima serata su SkyUno e in streaming solo su NOW.