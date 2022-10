Pechino Express: Chi sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore? Tutto sulla Coppia del Reality Show

Gossip TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Joe Bastianich e Andrea Belfiore, i quali partecipano in coppia a Pechino Express!

Pechino Express: Chi sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore?

Joseph Bastianich, detto Joe, nasce a New York, in America, otto il segno della Vergine, il 17 settembre del1968; ha quindi 54 anni. Ha origini italiane: il padre è il ristoratore Felice Bastianich, la madre è la cuoca Lidia Matticchio. I genitori trasmettono a Joe, che ha una sorella minore di nome Tanya, la passione per il mondo della ristorazione e della cucina. Frequenta la Fordham Preparatory School nel Bronx ed il Boston College; finiti gli studi, inizia a lavorare come bond-trader presso la banca Merrill Lynch di Wall Street, ma ben presto intraprende l'attività familiare. Joe apre con successo diversi ristoranti negli USA, e nel 2013 apre il ristorante Orsone a Gagliano, in Friuli Venezia-Giulia. ;È anche un personaggio televisivo, perlopiù noto per essere stato il severo giudice di MasterChef Italia, e quello di Italia's Got Talent. Joe attualmente vive a New York, con sua moglie Deanna ed i loro tre figli, Olivia, Miles e Ethan, ed i loro due cani, Quattro e Vasco.

Andrea Belfiore ha 35 anni, ed oltre ad essere uno chef, è un musicista piuttosto popolare negli Stati Uniti. Lascia il Belpaese nel 2007 perché vince una borsa di studio dell’Umbria Jazz, grazie a cui studia batteria al Berklee College of Music di Boston. Belfiore suona con i The Last Internationale e con la popstar norvegese Sylia. In più, ha un progetto con la sua fidanzata, la ballerina Rachele Buriassi, ed un personale progetto culinario. Belfiore dà vita ad una serie di corsi di cucina, Italia Like Locals, per insegnare agli americani a realizzare piatti italiani. Fonda la società EVENTO con l'amico Sam Akiba.

Ora, Joe e Belfiore si preparano ad affrontare una nuova ed esaltante avventura: parteciperanno in coppia alla nuova edizione del reality show itinerante di Sky, Pechino Express.

