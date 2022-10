Pechino Express: Chi sono Giorgia Soleri e Federippi? Tutto sulla Coppia del Reality Show

Gossip TV

Conosciamo meglio Giorgia Soleri e Federippi, le amiche attiviste, influencer ed autrici che formano una delle coppie di concorrenti della nuova edizione di Pechino Express!

Pechino Express: Chi sono Giorgia Soleri e Federippi?

Giorgia Soleri nasce a Milano, in Lombardia, nel 1996, ed è dunque una ventiseienne. Sul sua bio di Instagram - dove ha un seguito di ben 740mila follower - c'è scritto: "Femminista guastafeste e proud cat mama. Ho scritto una raccolta di poesie, si chiama La signorina Nessuno". La Soleri, infatti, è un'influencer, un'attivista, un'autrice. Da anni si batte per quelle ragazze e quelle donne che, come lei, soffrono delle cosiddette "malattie invisibili", una fra tutte a vulvodinia. Inoltre, la Soleri soffre anche di neuropatia del pudendo, endometriosi, adenomiosi e fibromialgia. La Soleri è anche conosciuta per essere la fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano David. I due stanno insieme da diversi anni, e la loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele.

Federica Fabrizio, in arte Federippi, nasce a Matera, in Basilicata, nel 1996; come la sua migliore amica, è una ventiseienne. Sulla sua bio di Instagram - dove ha un seguito di ben 64,9mila follower - c'è scritto: "Femminista guastafeste, combatto il patriarcato e i capelli crespi. Annego i dispiaceri nella cedrata". La Fabrizio è un'influencer ed attivista, e persino un'autrice: a gennaio del 2023 uscirà il suo primo libro, Femminucce. Capelli ricci e rossi ed innumerevoli lentiggini ad impreziosirle il viso, è fidanzata da anni, ma è piuttosto riservata circa il suo privato.

Ora, le due amiche, unite dagli stessi principi ed obiettivi, si preparano ad affrontare una nuova ed esaltante avventura: parteciperanno in coppia alla nuova edizione del reality show itinerante di Sky, Pechino Express. In merito a ciò, sui loro profili social hanno condiviso un post con le loro foto, e con questa didascalia:

Andiamo a Pechino Express. Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto: "Fake it till you make it", perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità. Non vediamo l’ora.

