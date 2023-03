Pechino Express 2023 Anticipazioni: Stasera su SkyUno la Seconda Puntata del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le nove coppie affronteranno la seconda tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno. Ecco tutte le Anticipazioni di oggi.

Stasera, giovedì 16 marzo 2023, appuntamento con Pechino Express – La Via delle Indie. La seconda puntata di Pechino Express 2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le nove nuove coppie di viaggiatori si troveranno ad affrontare la Seconda Tappa di un viaggio lungo circa ottomila chilometri. Ma ecco cosa succederà nella puntata di oggi.

Pechino Express 2023: ecco la Seconda Tappa del viaggio sulla Via delle Indie

Pechino Express 2023 parte per la seconda tappa. Quello di stasera sarà un percorso di 435 km e poterà i concorrenti da Kolhapur a Hampi. Dopo la prima tappa, non eliminatoria e che ha salvato in corner Gli Ipocondriaci, le nove coppie si troveranno nel cuore dell'India. Sempre con un euro a testa in tasca, cominceranno il viaggio da Kolhapur, la città della scuola dei famosi lottatori Kushti. Si partirà dal piazzare davanti al Bahavani Mandap, una zona cerimoniale dedicata alla dea della ricchezza. Anche in questa occasione, tutti i partecipanti dovranno affrontare imprevisti e sfide inaspettate, come quella che si svolgerà nel villaggio di Govindakoppa, nel quale verranno selezionate le coppie partecipanti alla prova immunità. E per vincere questa, i selezionati dovranno correre tra vie del villaggio, senza perdere il fiato nonostante il caldo cocente del sole indiano.

Superate queste difficoltà, giungeranno finalmente al traguardo della seconda puntata, nell'antichissima città di Hampi. Anche stavolta si scoprirà alla fine se la tappa è o meno eliminatoria e l'ultima parola toccherà alla temutissima busta nera.

Ecco le coppie in gara di Pechino Express 2023

Pechino Express 2023: l'itinerario del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

L'avventura di quest'anno, ci porterà alla scoperta della Via delle Indie. L'itinerario – di circa ottomila km - si snoderà tra la metropoli di Mumbai, passando poi per il Borneo Malese e giungendo infine in Cambogia, dove ci sarà il traguardo finale, situato nel favoloso scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del paese e anche tra i luoghi più importanti e visitati dell'Asia. Luoghi selvaggi e carichi di spiritualità, dove la giungla nasconde i resti di regni antichi e dove la modernità, rappresentata dalla prima tappa di Mumbai, diventerà mano a mano un ricordo lontano.

Pechino Express 2023 - La Via Delle Indie va in onda ogni giovedì in prima serata su SkyUno e in streaming solo su NOW.