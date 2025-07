Paolo Borsellino: il Film TV con Giorgio Tirabassi torna su Canale5 nel pomeriggio del 19 luglio 2025

Anticipazioni TV

La programmazione estiva di Mediaset ci propone un grande ritorno. Nel daytime di sabato 19 luglio 2025, arriva Paolo Borsellino, il film TV con Giorgio Tirabassi, Giulia Michelini, Ennio Fantastichini ed Elio Germano.

In occasione della ricorrenza della strage di via D’Amelio, torna oggi – 19 luglio 2025 - nel daytime di Canale5 – Paolo Borsellino, il Film TV con Giorgio Tirabassi nei panni del giudice Borsellino. L’appuntamento è per le ore 15.45 circa, dopo l’appuntamento con la terza puntata di Innocence.

Paolo Borsellino è uno dei Film TV dell’estate Mediaset

Per sopperire alla mancanza dei programmi TV autunnali, Mediaset ha voluto puntare sulla Soap turche - Forbidden Fruit e Innocence sono le ultime arrivate su Canale5 - ma anche sui film TV, must have dei pomeriggi estivi della rete ammiraglia del Biscione, ormai da qualche anno. Nel weekend Mediaset ha deciso di giocare anche la carta delle serie più amate, andate in onda nella scorsa stagione e ha quindi affidato la striscia post Soap del sabato e la domenica a Viola Come il Mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Oggi però c’è un piccolo cambiamento di rotta e la fiction che racconta la storia dell’intraprendente Viola Vitale si interrompe per fare spazio al Film TV Paolo Borsellino. Tutto questo per ricordare la strage di Via D’Amelio, avvenuta proprio il 19 luglio nel 1992, e in cui persero la vita – in un agguato – Paolo Borsellino e la sua scorta. Il film TV, nato come una miniserie in due parti e andato in onda per la prima volta l’8 e il 9 novembre 2004, in due puntate – parte prima e parte seconda – ripercorre il decennio di lavoro di Paolo Borsellino e dei suoi colleghi, impegnati nella lotta contro la mafia.

Paolo Borsellino, ecco la trama dell’appuntamento di oggi, nel daytime di Canale5

Sarà un daytime ricco di ricordi quello di oggi, 19 luglio 2025. Dopo il terzo appuntamento con Innocence arriva il film TV del 2004, Paolo Borsellino. Nel cast Giorgio Tirabassi nei panni del giudice Borsellino e con lui:

Paolo Borsellino, la trama del Film TV in onda nel pomeriggio del 19 luglio 2025

La prima parte del Film è ambientata tra il 1980 e il 1986. Grazie alle indagini del capitano dei carabinieri Emanuele Basile – poi ucciso – Borsellino scopre che la mafia palermitana è pronta ad allearsi con il clan dei Corleonesi. Insieme a Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, Giuseppe di Lello e Leonardo Guarnotta ma anche ai commissari Giuseppe Montana e Ninni Cassarà, il giudice decide di creare un pool investigativo che si occupi di tenere d’occhio le nuove attività della mafia, ora in grande espansione grazie all’appoggio di banchieri e politici incensurati. Nel 1983 i componenti del pool hanno la prova di essere ormai nel mirino dei criminali e il primo a caderne vittima è Chinnici.

Le dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta danno inizio all’organizzazione del primo maxiprocesso ma prima che questo cominci (nei primi mesi del 1986), Montana e Cassarà vengono assassinati a pochi giorni di distanza, nell’estate del 1985. Sulla famiglia Borsellino comincia ad aleggiare la paura che ora tocchi a Paolo. La tensione è tale che la figlia adolescente del giudice si ammala di anoressia nervosa. Nel 1986, aperto il maxiprocesso, Borsellino sceglie di diventare Procuratore della Repubblica a Marsala e di dedicarsi al traffico illecito tra Stati Uniti e Italia.

Nella seconda parte del film, ambientata nel 1992, Giovanni Falcone chiede e ottiene la creazione, a Roma, della Direzione Nazionale Antimafia ma muore assassinato insieme alla moglie Francesca e alla sua scorta il 23 maggio. Borsellino capisce di essere il prossimo della lista e si isola sempre più per continuare alacremente il suo lavoro, avvertendo i famigliari e gli uomini che lo seguono da vicino che presto qualcosa di tragico capiterà. E così avviene il 19 luglio 1992 in pieno centro a Palermo, in via D’Amelio.

Foto Credit: © Mediaset