Viola come il Mare, da oggi su Canale 5 le Repliche della prima stagione: ecco tutti i dettagli sulla Programmazione

Anticipazioni TV

Da oggi, sabato 12 luglio 2025 su Canale 5, arrivano le repliche della prima stagione di Viola come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Viola come il Mare torna su Canale 5. A partire da oggi, sabato 12 luglio 2025 su Canale 5, andranno in onda le repliche della prima stagione per sei weekend consecutivi. Ecco tutti i dettagli sulla programmazione della fiction con Francesca Chillemi e Francesco Demir.

Viola come il Mare, in onda su Canale 5 le repliche della prima stagione

Negli ultimi giorni si è parlato di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide con Francesca Chillemi e Can Yaman protagonisti. La storia di Viola Vitale ha appassionato milioni di spettatori, tra colpi di scena personali, indagini incredibili ma anche tanto romanticismo grazie al rapporto tra la giovane giornalista appena tornata a Palermo e l’ispettore capo Francesco Demir. È stata confermata la terza stagione di Viola come il Mare anche se Can Yaman uscirà di scena, lasciando il posto a Rodrigo Guirao Diaz, noto per aver preso parte ad alcune serie tv argentine tra cui Il Mondo di Patty.

Le fan dell’attore turco non hanno preso benissimo l’addio del loro beniamino alla fiction, ma Yaman deve ora concentrarsi su ben due produzioni internazionali dunque è stata una scelta sofferta ma dovuta. Nel frattempo si attendono le riprese della terza stagione che avverranno tra il 2025 e il 2026, dopo che Chillemi avrà dato alla luce il suo bebè. Al momento, infatti, l’attrice deve osservare riposo per una gravidanza delicata, ed è giusto che si prenda cura di sé stessa e del bambino nato dalla relazione con Eugenio Grimaldi. Ma Mediaset ha una bella sorpresa per gli appassionati di Viola come il Mare, che da oggi torna in replica per sei weekend consecutivi.

Viola come il Mare, da sabato 12 le repliche della fiction su Canale 5

In attesa di scoprire la nuova trama della terza stagione di Viola come il Mare e conoscere il protagonista che sostituirà Francesco Demir, dopo l’addio al cast di Can Yaman, Mediaset ha deciso di fare un bel regalo a tutti i fan di Viola come il Mare. La fiction targata Lux Vide, infatti, torna su Canale 5 a partire da oggi, sabato 12 luglio 2025 alle ore 15.30, e andrà in onda ogni sabato e domenica per ben sei weekend consecutivi.

Rivedremo, dunque, in onda la prima stagione con Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale, una giovane giornalista affetta da sinestesia, che torna a Palermo sulle tracce di suo padre. Ci sarà il primo incontro con l’ispettore capo che farà breccia nel suo cuore, ma anche la nascita di amicizie, casi investigativi appassionanti e tanti colpi di scena.