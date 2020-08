Nero a Metà 2: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione in onda dal 10 settembre su Rai1

Nero a Metà 2 arriva su Rai1 il 10 settembre 2020. Le avventure dell'ispettore Carlo Guerrieri e del suo vice Malik Soprani, torneranno a farci compagnia in prima serata con nuovi ed avvincenti casi da risolvere e nuove intricate vicende personali e romantiche, che coinvolgeranno – uno per uno – tutti i personaggi. A presentarci la nuova stagione della Fiction - andata in onda per la prima volta il 19 novembre 2019, con la prima stagione - sono stati il regista Marco Pontecorvo e due dei protagonisti, Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, tutti e tre entusiasti del loro lavoro e desiderosi di scoprire il parere del pubblico. Ma ecco cosa ci hanno raccontato e quali sono le novità della serie che, come ci dice Pontecorvo sarà: “forte, drammatica, intrigante e avvolgente!”

La serie Nero a Metà 2 si annuncia essere ancora più ricca di quel mix di drammaticità e ironia a cui ci ha abituato nella prima serie. Un miscuglio però sempre bilanciato tra dramma, sentimento e azione. Merito della scelta mirata di far crescere i personaggi e le loro vicende personali, a partire da un evento drammatico – che non vi vogliamo svelare! - che sconvolge la vita di Carlo e di tutta la sua squadra. A tal proposito Claudio Amendola ci ha rivelato che, secondo lui, la nuova stagione: “è migliorata ed è molto più forte e drammatica, fa ridere un po' di più e novità: c'è una parte sentimentale che quest'anno non coinvolge soltanto Malik e Alba ma coinvolge anche altri personaggi, anche me!”. E ancora: “abbiamo spinto anche sulla parte sentimentale sempre mai cadendo nel melo, sempre con la nostra tradizione da poliziottesco. Sono molto contento di questa seconda serie e sono curioso di vedere il gradimento o meno della gente.”

Continuerà ovviamente a esserci, un po' in sordina, il tema della diversità e della diffidenza, che aveva caratterizzato la prima serie. “La Fiction sicuramente, nella prima serie, affrontava il problema di petto”, rivela ancora Amendola, “in questa seconda il tema esiste, c'è e continua a essere trattato però, nei casi di puntata, quest'anno abbiamo anche attinto alla cronaca. Quando attingi alla cronaca automaticamente vai ad attingere ad altre tematiche che sono altrettanto spaventose e altrettanto gravi della nostra società. Parliamo di bullismo, di violenza in famiglia, di traffico di organi. È chiaro che quando si fanno Fiction del genere, c'è la possibilità di andare a raccontare qualcosa di più...".

Confermatissimo il cast della prima stagione: Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi, tornati nei panni di Carlo, Malik e Alba ma anche Angela Finocchiaro, Fortunato Cerlino, Margherita Vicario, Antonia Liskova e Alessandro Sperduti. Ma quest'anno arrivano tre new entry, che promettono di sconvolgere la vita sentimentale e non, dei “vecchi” protagonisti: Nicole Grimaudo, Eugenio Franceschini, Claudia Vismara, che interpreteranno Marta Moselli, Enea Chiesa e Monica Porta.

Non sono mancati poi i complimenti al giovane Miguel Gobbo Diaz sia da parte di Pontecorvo e di Amendola: “Siamo stati molto contenti e concordi io e Claudio, sul fatto che Miguel sia cresciutissimo anche come attore. Credo che tutta l'esperienza fatta sulla prima stagione anche scioccante perché lui usciva dal Centro Sperimentale ed è stato tuffato nel mondo della Fiction dove ci sono tempi stretti, l'abbia fatto crescere. Ha risposto bene!” Anche Miguel Gobbo Diaz si sente cresciuto e a distanza di due anni da una nostra intervista, in cui aveva dichiarato di non sentirsi figo come Malik, ci ha confessato: “lavorare su questo personaggio mi ha dato degli spunti per migliorare anche la mia vita ed essere più figo. È stato divertente lavorare su di lui per migliorare me stesso.”

Nero a Metà 2, una terza stagione? Si farà!

Nero a Metà 3 si farà? A rispondere è lo stesso Pontecorvo: “La risposta è facile. Assolutamente sì! C'è un lancio nella chiusura della seconda per l'inizio della terza... ci si sta già pensando, si sta pensando ai casi di puntata. Si sta creando e dovrebbe essere per il 2021.”

E Claudio Amendola a proposito della novità e degli spoiler sulla terza stagione in programma ci dice: “Stanno scrivendo e ci arrivano notizie frammentarie. Non sappiamo veramente nulla sennonché, ovviamente sapendo il lancio della fine di questa seconda, sappiamo di che cosa si tratta. Possiamo dire che il passato comunque non smette mai di tornare!”