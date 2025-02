My Home My Destiny: Sakine continua ad ostacolare la felicità di Zeynep? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Nelle ultime puntate di My Home My Destiny andate in onda, abbiamo visto Sakine che, dopo essere fuggita dalla festa di fidanzamento di Zeynep e Baris, ha raccontato la sua triste storia. Ma la donna è più una povera vittima o più una madre che continua a rovinare qualsiasi bel momento alla figlia? Ecco che cosa pensiamo al riguardo...

Sakine lo ha fatto di nuovo. La donna, afflitta, ha messo il suo dolore davanti alla felicità di Zeynep, rubandole la scena e rovinandole un bel momento. Sakine, quindi, sta continuando a far pagare alla figlia lo scotto della propria - sempiterna - angoscia? Ecco qual è la nostra opinione al riguardo...

My Home My Destiny: Il dolore di Sakine...

Sakine, attanagliata da una profonda tristezza, ha compiuto l'ennesimo colpo di testa, facendone pagare le conseguenze - come al solito - a Zeynep. La donna aveva sentito quest'ultima confidare ad Emine e a Nesrin che la sua volontà era quella di andare a convivere con Baris, ma soprattutto che avrebbe preferito che nella loro nuova casa non vivesse nessun altro: non aveva avuto un'esperienza positiva in passato, abitando con suo marito Mehdi ed il resto dei loro cari, che, inevitabilmente, spesso e volentieri interferivano nella loro vita coniugale...

My Home My Destiny: Sakine rovina la festa di fidanzamento di Zeynep!

Sakine è sprofondata nel baratro. La poverina ha iniziato a pensare che Zeynep, dopo il matrimonio con Baris, si sarebbe allontanata, lasciandola sola. Per questo motivo, la sera in cui il rosso si è presentato a casa di Nermin per la festa di fidanzamento ufficiale, Sakine aveva un'espressione cupa, ed un vestito nero, come se stesse presenziando ad un funerale. La protagonista si è subito resa conto che sua madre avesse qualcosa che non andava, però ha provato a non farci troppo caso, per godersi un momento speciale; tuttavia, ad un certo punto, è diventato inevitabile per Zeynep prestare attenzione a Sakine, la quale, dopo un'uscita infelice, ha abbandonato il salone e si è rifugiata in cucina, prima di andare via di casa!

My Home My Destiny: Sakine, un'adulta emotivamente immatura...

Zeynep ha seguito Sakine in strada, lasciando soli Baris e tutti gli altri ospiti. Tra la mamma e la figlia c'è stato un chiarimento, durante cui Zeynep le ha spiegato di essere stata fraintesa: non l'avrebbe mai e poi mai lasciata sola, visto quanto sia importante per lei. Sakine, grazie alle rincuoranti parole di Zeynep, ma anche grazie a quelle del futuro genero che nel frattempo le ha raggiunte, si è tranquillizzata ed ha accettato di tornare a casa. Qui, la donna si è lasciata andare ad un lungo sfogo, raccontando nel dettaglio la difficile storia della sua vita: figlia di una madre sempre malata e di un padre che voleva proibirle di sposare l'amato Bayram, in seguito moglie di quest'ultimo, un "serpente velenoso", ed infine mamma poverissima di tre figli, tra cui Gulbin, scappata da adolescente, e Remzi, morto prematuramente. Le altre la ascoltano commossa, e si stringono attorno a Sakine. Se è vero che stiamo parlando di una persona che ha sofferto molto, e che dunque merita di essere sostenuta dai suoi cari, è altrettanto vero che ha ricercato attenzioni e supporto nel momento sbagliato, ossia nel giorno in cui la protagonista assoluta doveva essere sua figlia. Sakine ha spinto via Zeynep dall'occhio di bue e le ha rubato la scena, e, come se non bastasse, le ha persino guastato l'umore. Insomma, siamo sinceramente dispiaciuti per tutto ciò che la poverina ha vissuto e subito, però non troviamo giusto che a pagare lo scotto sia stata come al solito la nostra protagonista. Per l'ennesima volta, Sakine non si è dimostrata all'altezza di ricoprire il ruolo genitoriale, apparendoci più che altro un'adulta emotivamente immatura.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.