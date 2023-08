My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata dell'11 agosto 2023: Zeynep e Mehdi alla prova. Faruk rovinerà tutto?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda l'11 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep e Mehdi alle prese con la prima festa in famiglia. Faruk si presenza all'insaputa di tutti...

Nella puntata di My Home my Destiny in onda l’11 novembre 2023 su Canale5, alle ore 15.45, Zeynep e Mehdi dovranno partecipare alla Festa di Primavera organizzata da Nermin e Ekrem. Per i ragazzi sarà un banco di prova del loro matrimonio e a rendere le cose più difficili, ci si metterà Faruk, invitato a sorpresa. Intanto Kibrit sarà felicissima della sua nuova vita ma Yasemin non riuscirà ad abituarsi alla presenza della ragazza a casa sua. Benal penserà di lasciare la città e, dopo averci pensato a lungo, deciderà di non dire nulla a nessuno.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep e Mehdi alla prova

Zeynep e Mehdi sembrano aver trovato il loro equilibrio, soprattutto dopo che il Karaca ha rivelato alla moglie di essersi sinceramente innamorato di lei. I due verranno messi alla prova durante la festa di primavera, organizzata nella casa in campagna di Nermin e Ekrem. Per Mehdi sarà la prima volta in cui si confronterà con un ambiente molto diverso dal suo e dovrà mantenere la calma quanto comparirà Faruk, invitato alla serata, completamente all’insaputa di Zeynep.

My Home My Destiny Anticipazioni: Yasemine gelosa di Kibrit?

Kibrit è stata finalmente data in affido a Mehdi e Zeynep. La ragazza é molto contenta di essere stata adottata e di poter avere una famiglia ma dovrà confrontarsi con Yasemin, che non sarà felice di averla a casa sua. Tra le due ragazze si scatenerà qualche faida, che renderà la convivenza ancora più difficile?

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Benal vuole lasciare la città

Benal ha rifiutato i soldi di Zeliha e ha tentato di riconquistare Mehdi, presentandosi a casa sua. Il Karaca le ha però rivelato di essere innamorato di Zeynep e quindi di non poter tornare da lei. Dopo questa dichiarazione, la donna deciderà di andarsene dalla città e penserà addirittura di confidare questa decisione alla famiglia di Mehdi e persino a sua moglie. Capito pero di non ottenere nulla, sceglierà di partire senza avvertire.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 7 all'11 agosto 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.