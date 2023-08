Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 10 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Benal rifiuta i soldi di Zeliha e si presenta a casa di Mehdi per tentare di riconquistarlo.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi chiarisce i suoi sentimenti a Zeynep

Mehdi ha confessato di amare Zeynep ma il tutto è avvenuto nel modo più rocambolesco possibile. Per questo motivo la Goksu non ha saputo rispondere e reagire in modo adeguato ma, per evitare fraintendimenti tra loro, ha deciso di seguire il marito in macchina e di non lasciarlo andare via di casa da solo. I due avranno modo di chiarirsi una volta per tutte e Mehdi le dirà di aver capito che il suo poteva essere vero amore, appena incontrata. Lei gli dirà di essersi sempre sentita inadeguata e fuori luogo e di non aver mai potuto essere spontanea con lui. Dopo questo chiarimento, i due riusciranno ad aprire i loro cuori?

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeliha dà dei soldi a Benal per rifarsi una vita

Benal è stata messa a tacere ed è stata persino costretta a nascondersi, per evitare che nel quartiere fioccassero le chiacchiere su di lei. Cemile proverà una grande pena per lei, consapevole anche del fatto che la donna sta provando una grande gelosia nei confronti di Zeynep. Nonostante questo la spingerà a farsi da parte e ad allontanarsi dalla vita del fratello. Stessa cosa farà Zeliha, informata dei fatti, che darà il compito a Sultan di portare dei soldi alla ragazza, per darle la possibilità di rifarsi una vita e di abortire.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Benal rifiuta il denaro e si presenta da Mehdi

Sultan raggiungerà casa di Benal con i soldi di Zeliha ma la ragazza rifiuterà questo aiuto e si infurierà. Caccerà la negoziante e deciderà di affrontare personalmente Mehdi, per convincerlo a dare un’opportunità alla loro relazione. Il Karaca accetterà di ascoltarla ma le dirà, cercando di non ferirla più del dovuto, che si è innamorato sinceramente della moglie e che per questo non intende tornare da lei. La ragazza accetterà questa spiegazione e si farà da parte, oppure farà qualche gesto pericoloso?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.