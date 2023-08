My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 31 agosto 2023: Emine scappa di casa mentre Zeynep non rinuncia a Mehdi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 31 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Emine scappa di casa mentre Zeynep accetta il figlio illegittimo di Mehdi e non rinuncia al suo matrimonio.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 31 agosto 2023, alle ore 15.45, Zeynep rivelerà a Mehdi di essere disposta ad accettare la situazione del figlio illegittimo e di non voler rinunciare al loro matrimonio. Nermin cercherà sino alla fine di convincere la figlia a lasciare il marito ma poi, disillusa di riuscirci, proporrà a tutti di riunirsi per un pranzo e di trascorrere qualche giorno in un albergo. Emine, dopo aver scoperto che Faruk deve lasciarla, deciderà di scappare di casa, lasciando Sultan disperata e furiosa.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep non abbandonerà Mehdi

Zeynep ha detto addio a Mehdi ma le cose sono destinate a cambiare. La ragazza, complice quanto successo con le cognate e la suocera, rivelerà al marito di essere pronta ad accettare il bambino di Benal e di stargli accanto, nonostante lo scandalo. Questo farà preoccupare moltissimo Nermin, che tenterà sino all’ultimo di convincere la figlia a tornare a casa. La donna però non riuscirà a ottenere nulla e si troverà a dover agire in un altro modo, per non perdere Zeynep.

My Home My Destiny Anticipazioni: Una gita per riconciliarsi

Nermin getterà la spugna e ormai convinta di non poter convincere Zeynep a tornare a casa da lei, tenterà un’altra strada per non perdere sua figlia. La donna deciderà di mostrare benevolenza alla famiglia di Mehdi e prima li inviterà a pranzo, poi proporrà a tutti di trascorre qualche giorno in un albergo. Zeynep sarà molto contenta e avrà occasione di passare del tempo insieme a suo marito e magari chiarire ulteriormente la loro situazione. Sakine non sarà per nulla felice di tutto questo.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Emine scappa di casa

Sultan ha deciso di pedinare Emine e la giovane, sentendosi braccata e decisa a non perdere Faruk, deciderà di fuggire di casa. Sua madre non digerirà per nulla la cosa e una volta che si troverà da sola, strapperà la foto della figlia e giurerà di dimenticarla. Poi si presenterà da Zeynep e Mehdi, pronta a partire anche lei per l’albergo offerto da Nermin. Inventerà però una scusa per la strana assenza di Emine.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.