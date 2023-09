My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2023: Benal torna a casa di Mehdi. Zeynep si scatena!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 2 settembre 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep e Mehdi troveranno Benal a casa loro. La Göksu andrà su tutte le furie.

Le Anticipazioni di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 2 settembre 2023, alle ore 15.45, ci rivelano che Benal, stanca di restare a casa sua, deciderà di trasferirsi nuovamente da Mehdi ma questa decisione farà infuriare Zeynep. La ragazza, tornata dal suo viaggio, scoprirà la brutta sorpresa e non resisterà più. Stanca di doversi difendere da Benal, farà un lungo discorso a Mehdi.

Anticipazioni My Home My Destiny: Benal torna a casa di Mehdi

Zeynep e Mehdi sono in viaggio e lontani da casa. Benal ne approfitterà per tornare a casa del suo ex amante, stanca di stare da sola a casa sua. La ragazza si presenterà da Zeliha e sarà accolta a braccia aperte. Non riceverà però lo stesso atteggiamento da parte di Zeynep, che andrà su tutte le furie. Ma prima Benal dovrà affrontare un incubo del suo passato.

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal affronta il suo ex marito

Benal si trasferirà a casa di Mehdi e aspetterà il ritorno di Mehdi. La donna avrà però una brutta sorpresa. Mentre sarà per strada, per svolgere qualche commissione, incontrerà il suo ex marito. L’uomo cercherà di convincerla a tornare con lui e di ricominciare la loro relazione ma Benal si rifiuterà di accettare. Distrutta e provata da questa situazione, si addormenterà sul letto, senza accorgersi del ritorno del suo amante e della sua legittima moglie.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep furiosa per la presenza di Benal

Zeynep e Mehdi torneranno a casa dopo il loro viaggio e si renderanno conto della presenza di Benal. La Göksu si infurierà; non sarà infatti per nulla contenta di vedere la sua “rivale” nella sua dimora, non senza essere avvertita. Nonostante abbia deciso di accettare il figlio illegittimo del marito e di non voler rinunciare al loro matrimonio, farà un discorso molto serio al consorte, invitandolo ad aiutarla.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.