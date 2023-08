My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 1° settembre 2023: Mehdi e Zeynep in viaggio di nozze... con la famiglia!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 1° settembre 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi e Zeynep partono in viaggio di nozze ma Emine...

Le Anticipazioni di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 1° settembre 2023, alle ore 15.45, ci rivelano che Zeynep e Mehdi saranno molto contenti di passare del tempo insieme e di farsi una sorta di viaggio di nozze. I due, insieme a Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sulta, alloggeranno nell’hotel di Faruk, dove ci saranno anche lui ed Emine. La ragazza, scoperto che sia sua madre che Zeynep sono sul posto, comincerà a tremare. Purtroppo per lei, succederà esattamente quello che teme.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep e Mehdi in viaggio di nozze

Zeynep ha deciso di accettare il figlio illegittimo di Mehdi e di non rinunciare al loro matrimonio. Nermin ha offerto alla figlia e a suo marito, un piccolo viaggio e ha prenotato un albergo, dove gli sposi si recheranno in compagnia di Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan. Zeynep sarà felice di passare del tempo con suo marito e di poter stare lontano dalla città e dal controllo di Sakine e Zeliha. Avrà modo di chiarire meglio la situazione che si è creata ma anche di rafforzare il rapporto con il Karaca. Peccato che nell’hotel ci siano altri ospiti inattesi…

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine e Zeynep nello stesso hotel

L’hotel sarà di proprietà di Faruk e sarà lo stesso dove lui ed Emine – scappata di casa – avranno trovato rifugio. I due ragazzi, convinti di aver trovato un posto tranquillo in cui stare, si troveranno invece con una strana compagnia. Emine si spaventerà di avere Zeynep accanto e spererà di non incontrarla, per non doverla affrontare.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep ed Emine a confronto

Tutte le paure di Emine purtroppo si realizzeranno. Dopo aver passato una bella vacanza con Mehdi e ormai pronta per tornare in città, la Göksu incontrerà la sua amica. Emine riuscirà a spiegarle cosa ci faccia in un hotel così lussuoso e con chi sia in compagnia? Troverà qualche scusa esaustiva oppure Zeynep scoprirà tutta la verità?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.