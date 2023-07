My Home My Destiny, Anticipazioni e Trame Turche: Mehdi lascia Zeynep per l’amante incinta?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di My Home My Destiny, presto in onda su Canale 5, Zeynep scopre che Benal è incinta. Come si comporterà Mehdi con la sua ex amante? Ecco le Anticipazioni.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di My Home My Destiny, la soap in onda su Canale 5. Le trame provenienti dalla Turchia parlano chiaro: Zeynep e Mehdi accantoneranno l’idea di divorziare per il bene della giovane Kibrit. Mentre avviano le pratiche d’affidamento per la bambina, così da toglierla dalla casa famiglia in cui è finita a seguito dell’arresto del Karaca, Benal avrà il potere di mettere fine alla nascente relazione con una notizia bomba. La donna è incinta di Mehdi e, dopo aver trovato sostegno da Zeynep alla quale non ha raccontato tutta la verità sulla gravidanza, ricatterà la sorella del suo ex amante per riaverlo al suo fianco il primo possibile.

Mehdi esce di prigione nelle nuove puntate di My Home My Destiny

Accusato di aver sfruttato due minori nella sua officina, Mehdi è finito in prigione poco dopo aver chiesto a Zeynep di firmare l’annullamento del matrimonio, avendo scoperto le bugie della Gosku. Quest’ultima, tuttavia, avendo compreso che Mehdi ha assunto Kibrit e Ali per dar loro un tetto sulla testa, essendo orfani e minorenni, si è lasciata intenerire dalla storia e ha deciso di aiutare il marito. Kibrit, ancora minorenne, rischia di finire nel tunnel delle adozioni ed è disperata, dal momento che ha sempre considerato Mehdi come una figura paterna. Per fortuna, anche grazie all’aiuto di Zeynep, il Giudice riconosce la buona fede del meccanico e lo scagiona da ogni accusa. Mehdi esce dunque di prigione e Zeynep lo sorprende, facendogli una richiesta senza precedenti: per aiutare Kibrit loro dovranno rimanere sposati e avviare le pratiche della richiesta di affidamento. Il Karaca, sebbene scioccato dalla decisione della moglie, coglierà l’occasione per riavvicinarsi e per aiutare la sua giovanissima aiutante meccanico. Mentre Zeliha e Sakine saranno felici della decisione, i due padri della Gosku si mostreranno decisamente contrariati.

Anticipazioni My Home My Destiny: Ekrem traditore, Mehdi sotto shock

Mentre Zeliha e Sakine sembreranno felici per la decisione di Zeynep e Mehdi, dato che in questo modo i figli rimarranno sposati e non disonoreranno la famiglia con il divorzio, Ekrem e Nermin si opporranno con forza cercando di far ragionare la figlia adottiva. È così che verrà a galla il segreto di Ekrem, che sconvolgerà Mehdi e lo porterà a suo volta a scoprire cosa nasconde il ricco e potente uomo. Nel frattempo, Zeynep e il Karaca si comportano come due sposini modello per far sì che l’assistente sociale affidi loro Kibrit. La visita che determina la riuscita del loro progetto, tuttavia, sarà totalmente mandata all’aria da Bayram che, ancora una volta si ubriacherà in pieno giorno. L’assistente sociale, sapendo che la minorenne vivrà con questo uomo che ha evidentemente problemi di alcol - per non parlare degli scatti di violenza che nessuno osa nominare - segnalerà la questione nel fascicolo ufficiale per l’affidamento. Come se non fosse abbasta, entrerà in quel momento in gioco Benal che, incinta di Mehdi, coinvolgerà l’inconsapevole Zeynep in un malvagio piano per riavere indietro le attenzioni del suo ex amante.

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal incinta, vuole tornare con Mehdi

Nelle nuove puntate di My Home My Destiny, Benal scoprirà di essere incinta dopo un test di gravidanza e il padre è Mehdi. L’ex amante del Karaca è sconsolata e, sebbene sappia che è lei il motivo della separazione, si troverà ad appoggiarsi a Zeynep che - ignara di tutto - le offrirà una spalla su cui piangere. Benal racconterà alla Gosku di voler abortire poiché il figlio è frutto della relazione con un uomo sposato e Zeynep, sebbene contrariata, accetterà di accompagnarla in clinica per non lasciarla sola in un momento così delicato. Qui, a pochi minuti dal raschiamento, Zeynep si confiderà con Benal e le dirà di non aver ancora consumato il matrimonio con Mehdi riaccendendo nell’amante la speranza di poter tornare nelle grazie del Karaca. Così, la donna rinuncerà all’operazione e tornerà di corsa nel quartiere, contattando la sorella di Mehdi per costringerla con un ricatto ad aiutarla. Cosa farà Mehdi quando scoprirà che la sua ex amante è incinta? Un bambino potrebbe certamente cambiare tutto nonostante il meccanico provi un forte sentimento per Zeynep.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.