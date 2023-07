My Home My Destiny Anticipazioni e Trame Turche: Zeynep bugiarda, Mehdi chiede l’annullamento del Matrimonio

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di My Home My Destiny, presto in onda su Canale 5, Mehdi scopre la verità sul passato di Zeynep e chiede l’annullamento del matrimonio. Ecco le Anticipazioni.

My Home My Destiny è la nuova soap turca di Canale 5 con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol, ispirata ad una storia vera, e i gli spettatori già la adorano. Le Anticipazioni delle nuove puntate presto in onda ci rivelano che per Zeynep arriverà il momento di rivelare tutte le bugie che è stata costretta a dire a Faruk, a causa della madre biologica Sakine che non voleva compromettere le nozze con Mehdi. Lui, scoperta la verità e temendo che Zeynep abbia il cuore impegnato, contatterà il suo avvocato per procedere con l’annullamento del matrimonio, mai consumato. Ecco tutti i dettagli.

Zeynep nei guai nelle nuove puntate di My Home My Destiny

La bella Zeynep ha deciso di ascoltare le richieste sempre più pressanti dei genitori biologici Sakine e Bayram, che le hanno chiesto di sposare il giovane e affascinate Mehdi in un matrimonio di convenienza. Le nozze si sono svolte presto, nonostante i dubbi della Gosku che fino all’ultimo avrebbe voluto mandare tutto a monte, ma non sono ancora mai state consumate. Zeynep si rifiuta di donarsi a Mehdi, nonostante lui sia sempre molto gentile e premuroso con lei infatti, non lo ama ancora e non vuole avere con lui quel genere di intimità. Insospettito dalla decisione di Zeynep, Mehdi organizza una cena per conoscere i suoi genitori adottivi Nermin ed Ekrem, certo che la reticenza della moglie sia dovuto alla discussione nata con loro per essere stati esclusi completamente dal lieto evento. Alla cena, Mehdi invita anche Faruk che ha incontrato il giorno delle nozze, sorprendendolo a parlare in modo fin troppo confidenziale con Zeynep. Per proteggere la figlia da ulteriori scandali e assicurarsi che il marito non cambiasse l’idea che si è fatto di lei, Sakine si è intromessa e non ha permetto a Zeynep di rivelare la vera identità del suo ex fidanzato Faruk, raccontando a Mehdi che si tratta del suo fratellastro. Ora, tuttavia, il cappio si stringe e la verità potrebbe venire a galla, mettendo la Gosku nei guai.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi scopre tutto

Nelle nuove puntate della soap turca in onda su Canale 5, Mehdi organizzerà una cena con le due famiglie riunite per festeggiare le nozze con Zeynep ma, vendo la moglie distratta e assente, si convincerà ad invitare anche i genitori adottivi Nermin ed Ekrem, certo che la lite con loro abbia destabilizzato la moglie. Le intenzioni di Mehdi sono le migliori e i due facoltosi genitori propongono di spostare l’evento nella loro grande casa, anche se non sono del tutto felici di questo matrimonio. Durante la cena, Mehdi e la sua pazienza vengono messe a dura prova dal momento che Nermin ed Ekrem lo trattano con fastidiosa superiorità. Il giovane si allontana dalla tavola per non cedere alle provocazioni ma, cercando la via per la toilette, si imbatte nella camera di Zeynep e qui scopre le foto con Faruk. È ovvio che i due siano ben più che semplici fratellastri. La Gosku gli ha mentito, e pensare che per lei aveva anche dato il benservito all’amante Benal! Ma cosa accadrà ora che Mehdi conosce tutta la verità? Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia sono sconvolgenti.

My Home My Destiny Anticipazioni Turche: nozze annullate!

Mehdi ha scoperto che Faruk è l’ex fidanzato di Zeynep e che lei conserva delle loro foto nella sua vecchia camera da letto. Il cuore del giovane è spezzato in mille pezzi ma cresce anche la rabbia per essere stato preso in giro. La Gosku non vuole consumare le nozze e dividere il talamo nuziale perché ancora segretamente innamorata di Faruk? Furioso, non volendo affrontare la moglie e le sue menzogne, Mehdi si allontanerà dalla casa della madre Zeliha, dove è ospitata l’intera famiglia di Zeynep, e dormirà in officina. Qui, al mattino, verrà raggiunto da una delle operaie che gli racconterà di aver visto Zeynep e Faruk in atteggiamenti molto intimi. In quelle stesse ore, infatti, la Gosku sarà sorpresa dalla proposta del suo ex facoltoso fidanzato che le offre due biglietti aerei, per trasferirsi e ricominciare una vita insieme. Alla luce di quanto riportato dalla collega, Mehdi si convincerà che Zeynep ama ancora Faruk e deciderà di contattare il proprio avvocato per annullare le nozze con la giovane. Così, mentre è ancora incerta se partire o meno con Faruk per raggiungere Londra, Zeynep si troverà a dover decidere se firmare le carte dell’annullamento del matrimonio oppure impegnarsi nella promessa fatta alla madre biologica Sakine.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.