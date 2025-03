My Home My Destiny, Anticipazioni e Trame Turche: Gulbin in fuga. Zeynep riuscirà a trovarla in tempo?

Anticipazioni TV

Vediamo nel dettaglio che cosa ci svelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di My Home My Destiny, la soap turca di successo di Canale 5: Gulbin scappa per la seconda volta, ma Zeynep non è disposta a lasciarla andare via di nuovo!

Che cosa succederà nelle prossime puntate di My Home My Destiny? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Gulbin, dopo aver parlato a cuore aperto con Sakine e Zeynep, deciderà comunque di andarsene. La protagonista troverà la sua lettera d'addio e, determinata a fermarla e a riportarla a casa, si metterà subito in macchina con Baris per cercarla. Ce la farà a rintracciarla per tempo e a convincerla a seguirla, oppure la perderà di nuovo e stavolta per sempre? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine smaschera Nesrin!

Mentre noi vediamo Sakine cominciare a notare una sconvolgente somiglianza tra Nesrin e Gulbin, i telespettatori turchi sanno bene che quest'ultima, dopo essere stata smascherata, tenterà di fuggire. Non appena l'ha vista, la donna è rimasta senza parole: Nesrin, la nuova amica di Zeynep, le ricorda molto Gulbin, la figlia maggiore che non vede da ben vent'anni. Più trascorre tempo in sua compagnia, più Sakine nota delle similitudini tra Nesrin e Gulbin, fino a quando i suoi sospetti diverranno certezza: segue la giovane e, invece di chiamarla Nesrin, la chiama Gulbin, e lei si volta...

Anticipazioni My Home My Destiny: Gulbin contro Sakine!

Zeynep ha appena scoperto grazie a Baris che Nesrin non è chi dice di essere: non è la sorella di Tarik, bensì la sua amante, ed in più si tratta di una truffatrice. Infatti, il rosso sottolinea che Nesrin e Tekin - questo il vero nome dell'uomo - siano in combutta con Ekrem e Meltem, determinati a mettere le mani sull'ingente patrimonio di Nermin. Poco dopo, la protagonista e Baris assistono ad una scena scioccante: Sakine e la ragazza che si fissano con gli occhi lacrimosi. La donna vede la cicatrice sul dito di Nesrin, la prova che si tratti davvero della primogenita. A questo punto, Gulbin "cala la maschera" e si scaglia contro Sakine, accusandola di non averla mai cercata, e quindi di averla abbandonata...

Gulbin fugge ma Zeynep la trova, nelle Nuove Puntate di My Home My Destiny

Quando Sakine le chiede perdono e Zeynep la sprona a non sprecare questa seconda possibilità che la vita sta dando loro, Gulbin sembra convincersi a restare per provare a ricostruire un rapporto con madre e sorella; tuttavia, poco dopo Zeynep trova un biglietto d'addio della consanguinea. La mora si mette subito in macchina insieme a Baris per raggiungere in fretta e furia l'aeroporto, certa che Gulbin stia per tornare in Germania. Per fortuna, Zeynep la trova prima che sia troppo tardi e la incoraggia a non scappare di nuovo: c'è un posto per lei nella loro bella famiglia. L'avvocato, inoltre, le spiega che, non avendo firmato alcun documento legale, la sua posizione non è compromessa; dunque, se Tekin e Meltem dovessero rilasciare delle deposizioni per incastrarla, avrebbe comunque delle buone chance di scamparla. A questo punto, Gulbin non può far altro che riabbracciare prima la sorellina, e poi Sakine!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.