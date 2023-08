My Home My Destiny, Anticipazioni e Trame turche: Faruk dimentica Zeynep nel peggiore dei modi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le nuove Anticipazioni e le trame dei nuovi episodi di My Home My Destini, presto in onda su Canale 5. Faruk si avvicina alla migliore amica di Zeynep.

All’inizio della nostra avventura come telespettatori di My Home My Destiny abbiamo assistito al rifiuto categorico di Zeynep Gosku di sposare il suo fidanzato Faruk. Le Anticipazioni sulla soap turca, in onda su Canale 5, ci rivelano che il ricco uomo d’affari non si arrenderà e vorrà scoprire da Emine, migliore amica della sua ex fidanzata, tutto quello che potrebbe usare contro Mehdi per portargli via Zeynep. Tra una confessione l’altra tuttavia, tra la migliore amica della Gosku e il suo ex promesso sposo scocca la scintilla e i due si scambiano un bacio inaspettato. Vediamo insieme tutti i dettagli delle nuove puntate.

Faruk pedina Emine nelle nuove puntate di My Home My Destiny

Le trame della nuova soap turca di Canale 5 sono da perdere la testa, nuovi intrighi in arrivo che metteranno a dura prova la pazienza di Zeynep. La Gosku, prima di venire persuasa dalla madre biologica Sakine a sposare il bel meccanico del quartiere Mehdi Karaca, avrebbe dovuto convolare a nozze con Faruk. E fu proprio la proposta inaspettata di matrimonio da parte del ricco fidanzato a far riflettere Zeynep sulle proprie origini, spingendola a tornare nel quartiere. Faruk, da quel momento, non si perdona e sta facendo di tutto per tornare nelle grazie della sua ex fidanzata, presentandosi al matrimonio per poi stare al gioco quando tutti credevano che fosse il fratellastro della Gosku, nella vana speranza di poterla riavere indietro. Sebbene quello di Faruk più che amore sia possesso e ossessione, il giovane non ha cattive intenzioni e vorrebbe solamente capire come è potuto succedere che una donna bella e forte come Zeynep abbia preferito lasciarlo da solo all’aeroporto, cancellando il volo diretto a Londra che avrebbe potuto riunirli, per stare al fianco di un umile meccanico che a stento conosce. L’unico modo per capirci qualcosa in più sarà quello di avvicinare Emine.

Anticipazioni My Home My Destiny: Emine svela un po’ troppo?

Improvvisamente, avendo compreso che con Zeynep è tutta fatica sprecata dato che ogni volta che lo vede si intestardisce ancora di più sulla propria posizione, Faruk catalizza tutta la sua attenzione su Emine. Il giovane benestante, con l’appoggio della famiglia adottiva della Gosku, vuole vederci chiaro e chiede ad Emine tantissime informazioni sul matrimonio tra la sua ex fidanzata e Medhi. Presa in contropiede, dopo aver ascoltato un lungo sfogo della sua migliore amica, Emine ammetterà davanti a Faruk di essere molto preoccupata per questa unione dato che i due non potrebbero essere più diversi su moltissimi fronti. Le Anticipazioni di My Home My Destiny ci rivelano che Faruk sfrutterà la confessione inaspettata di Emine e si offrirà di accompagnarla nel quartiere, sperando che nel viaggio in macchina la giovane riveli ancora più dettagli. A piedi e stanca, Emine accetterà il passaggio ma chiederà all’ex di Zeynep di non farsi vedere insieme dalle pettegole del quartiere.

My Home My Destiny Anticipazioni: Faruk bacia Emine!

Durante il viaggio in macchina, un modello sportivo e decappottabile che fa gola a tutti i passanti, Faruk continua a tempestare Emine di domande sul matrimonio di Zeynep e Mehdi. I due giovani stanno affrontando un momento delicato, dovuto al fatto che il Karaca ha scoperto la verità sulle bugie della moglie ma vuole perdonarla per adottare Kibrit, mentre ignora che l’amante Benal è incinta del suo figlio illegittimo. Il commento negativo di Emine spinge Faruk ad indagare, ma le Anticipazioni ci rivelano che l’uomo farà molto di più. In macchina, mentre saluta la migliore amica della sua ex fidanzata, Faruk la bacerà senza consenso facendo infuriare Emine. Sebbene l’intento sia quello di avvicinarsi a Zeynep, Faruk inizierà a corteggiare anche la figlia di Sultan, mandando la ragazza in estrema confusione: dire alla sua migliore amica cosa sta accadendo con il suo ex, e mandare a monte la loro conoscenza, oppure godersi il momento? Quel che è certo è che nel quartiere vi sono troppe orecchie indiscrete per non venire sorpresi del tutto.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.