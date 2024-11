My Home My Destiny 2 Anticipazioni 21 novembre 2024: Zeynep e Baris faranno pace?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 21 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep e Baris provano a chiarirsi...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 21 novembre 2024, Baris sta esprimendo a Zeynep il suo disappunto perché lei ha difeso Mehdi. Zeynep, però, ci tiene a spiegarle che la sua scelta è stata motivata anche dalla paura di possibili ritorsioni nei confronti della sua famiglia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi contro tutti!

Zeynep è a dir poco sconvolta da ciò che le è appena accaduto: qualcuno ha sparato contro di lei e contro le sue due madri. La giovane è conscia di aver rischiato la vita, così come hanno rischiato la vita Sakine e Nermin. Zeynep non ha idea di chi ci sia dietro la sparatoria, mentre le donne - così come Baris - non hanno alcun dubbio, il responsabile è Mehdi.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi e Baris faccia a faccia...

Conscia del fatto che qualcuno pensi che ci sia lui dietro la sparatoria, Cemile ha informato Mehdi di quanto è accaduto a Zeynep e alle sue due madri e gli sta chiedendo di prendere in mano la situazione quanto prima: non può permettersi di finire di nuovo nei guai. Allora, il meccanico si è diretto in commissariato per rilasciare una deposizione, desideroso di chiarire la sua posizione. Qui, però, si è imbattuto nella sua ex moglie, che era in compagnia dell'odiato Baris...

Zeynep e Baris si chiariscono, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 21 novembre 2024

Quando Mehdi e Baris si sono ritrovati faccia a faccia, la tensione era palpabile. Oltre i loro antichi dissapori, l'avvocato era persino più adirato del solito, ritendendo insopportabile il fatto che Zeynep avesse assunto un atteggiamento protettivo nei confronti dell'ex marito. Pertanto, ora Baris e l'amata stanno avendo un confronto, durante cui lui esprime il suo disappunto per il suo comportamento, e Zeynep cerca di spiegargli che la sua scelta è motivata specialmente dalla paura che la sua famiglia possa subire delle ritorsioni...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.