My Home My Destiny 2 Anticipazioni 13 luglio 2024: Nuh chiede a Cemile di sposarlo!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 13 luglio 2024 su Canale 5: durante uno dei loro incontri segreti, Nuh fa a Cemile una romantica proposta di matrimonio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 luglio 2024, alle 14:30, Nermin, alla fine, riesce a spuntarla: Baris ha accettato il suo incarico. Intanto, durante uno dei loro incontri segreti, Nuh chiede a Cemile di sposarlo. Zeynep e le altre, invece, traslocano nella nuova casa...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris accetta l'incarico di Nermin!

Zeynep e Nermin si sono fatte belle, sperando di sembrare quanto più professionali possibile, per incontrare Baris. Nonostante Sakine, al solito, si sia detta contraria, poiché la giovane, in fin dei conti, è ancora una donna sposata, Zeynep si è diretta con fierezza al suo appuntamento di lavoro. Alla fine, madre e figlia hanno trionfato: Nermin, con estrema felicità della ragazza, è in grado di spuntarla, Baris ha accettato il suo incarico!

My Home My Destiny Anticipazioni: Nuh chiede a Cemile di sposarlo!

Quando Sultan le aveva proposto di approfondire la conoscenza con Nuh, Cemile si era infastidita: quest'ultima non ne voleva sapere di lui, né di nessun altro, scottata dalla brutta esperienza del suo precedente matrimonio con il marito violento. Tuttavia, giorno dopo giorno, Cemile e Nuh hanno accorciato le distanze, ed ora sono perdutamente innamorati l'una dell'altro. Nel corso di una delle loro uscite segrete, poiché Mehdi non sa ancora della loro frequentazione, Nuh sorprende Cemile facendole una romantica proposta di matrimonio...

Zeynep trasloca, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 13 luglio 2024

Zeynep, determinata a divorziare da Mehdi, non ha potuto far altro che andare a prendere tutte le sue cose e mettersi alla ricerca di una nuova casa per sé e per le donne della sua famiglia. Purtroppo, però, il proprietario dell'abitazione che aveva trovato le ha fatto sapere che non gliel'avrebbe potuto dare in quanto single. Adesso, dopo questa delusione, l'avvocato, Sultan, Emine, Sakine e Nermin traslocano nella loro nuova casa!

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.