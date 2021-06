Mr Wrong Anticipazioni dal 7 all'11 giugno 2021: Ozgur si finge il dottor Serdar!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda dal 7 all'11 giugno 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap turca, Mr Wrong - Lezioni d'amore, per le Puntate in onda dal 7 all'11 giugno 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda dalle 14.45 alle 15.30.

Anticipazioni di Mr Wrong per la settimana dal 7 all'11 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 7 giugno 2021

Ozan ha un colpo di fulmine per Deniz e le propone di curare gli interessi legali del locale di cui è socio con Ozgur. L'Atasoy è però all'oscuro dei piani del suo Chef.

Puntata in onda Martedì 8 giugno 2021

Ezgi non ha mantenuto la parola con Ozgur, ma ignora che il locale in cui è stata appena assunta come PR è proprio quello del suo vicino di casa.

Puntata in onda Mercoledì 9 giugno 2021

Pentita di aver piantato in asso Ozgur, che invece è stato gentile con lei, Ezgi decide di tener fede all'accordo preso accompagnandolo al matrimonio.

Puntata in onda Giovedì 10 giugno 2021

Ozgur ed Ezgi sono costretti a mettere in scena una farsa, e così lui si finge Serdar, il dottore con cui Ezgi sarebbe dovuta uscire quella stessa sera. Funzionerà?

Puntata in onda Venerdì 11 giugno 2021

Ezgi e Ozgur rimangono bloccati su un'isola deserta dove trascorrono la notte. L'isola, in realtà, è il covo segreto di una banda di pericolosi narcotrafficanti.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14.45.