Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: nuove tentazioni arrivano nella terza puntata in onda stasera su Sky e NOW

Anticipazioni TV

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo ci aspetta questa sera, 12 giugno 2025, su Sky e in Streaming su NOW. Ma cosa succederà nella terza puntata del programma in cui è difficile resistere, condotto da Fabio Caressa. Una piccola anticipazioni prima del tempo: ci sarà un tentatore d'eccezione, Giorgio Locatelli.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo torna oggi, 12 giugno 2025, con una nuova puntata in onda su Sky - alle ore 21.15 su Sky Uno – in simulcast su TV8 alle ore 21.30 e in Streaming su NOW. Il programma delle tentazioni o meglio l’esperimento sociale dove non ci sono giudizi ma è solo questione di scelte e conseguenze, ci riporta nella giungla malese, al seguito della Compagnia delle Tentazioni, pronta ad affrontare giornate calde e umide ma soprattutto a dover resistere agli aiuti che la giungla darà sotto forma di tentazione a cui sarà difficile dire di NO. Ma cosa succederà in questo nuovo episodio in cui arriverà un nuovo “diavolo tentatore?”. Scopriamolo insieme.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: il gioco si fa sempre più duro

La seconda puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ha riservato sorprese e tentazioni a cui molti non hanno saputo resistere. E stavolta anche i più duri hanno ceduto, dimostrando che nessuno è immune. Dopo aver comprato beni di prima necessità, come cuscini e olio d’oliva, al minimarket di Asia Argento, la Compagnia delle Tentazioni ha affrontato le sanguisughe e ha accolto un nuovo elemento nel gruppo. Ai 12 concorrenti iniziali si è aggiunto Sandro, professore di lingue cinquantaduenne di Alessandria. Il nuovo componente non è stato molto collaborativo e ha faticato tanto nel percorso di trekking che i viaggiatori hanno affrontato per arrivare al traguardo di puntata. Nella puntata di oggi si scoprirà se Sandro avrà guadagnato la stima dei suoi compagni di viaggio o anche solo una semplice possibilità di abituarsi, come in molti stanno già facendo, alle fatiche del gioco.

La certezza è che il montepremi si è abbassato a 274.050 euro, complice una sosta piuttosto prolungata a bere spritz nel cocktail bar che la giungla ha fatto comparire all’improvvisto davanti ai concorrenti. Vizi, stravizi, battibecchi e poco gioco di squadra non sono mancati e c’è anche chi ha ceduto alla tentazione del bancomat e si è intascato una bella somma nel proprio conto persona. Ma cosa si prevede oggi?

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Anticipazioni: ecco cosa succederà oggi

Nella terza puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo vedremo i concorrenti affrontare delle nuove sfide ma anche delle nuove tentazioni. Quello della puntata in arrivo oggi, 12 giugno 2025, non sarà un percorso facile ma si dovranno attraversare paludi non proprio agevoli. Per non parlare delle tentazioni e del diavolo tentatore Giorgio Locatelli, che la Compagnia incontrerà sul suo cammino e che inviterà tutti ad assaggiare le sue tagliatelle fatte a mano, condite con il ragù, una leccornia imperdibile dopo giorni di riso e fagioli. Chi cederà a questo nuovo regalo costoso della giungla ma soprattutto Sandro verrà accettato da gruppo? Lo scopriremo solo guardando questo nuovo appuntamento.

Ricordiamo che oltre a Sandro la Compagnia delle Tentazioni è composta da: Alessandro, Alice, Alvise, Benedetta, Danielle, Enrico, Francesco, Grazia, Marco, Roberta, Saveria, Yaser.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedi su Sky in simulcast su TV8 e in Streaming su NOW.