Maria Corleone 2: Rosa Diletta Rossi torna da Stasera, martedì 29 aprile 2025, con una nuova e appassionante stagione

Anticipazioni TV

Rosa Diletta Rossi e la sua Maria Corleone tornano su Canale5 da questa sera, martedì 29 aprile 2025. Un nuovo avvincente capitolo della Fiction targata TaoDue sta per cominciare. Nuovi intrighi e tradimenti saranno protagonisti della seconda stagione della serie TV ma al centro di tutto ci sarà, come sempre, la famiglia!

Rosa Diletta Rossi torna su Canale5 con la seconda stagione di Maria Corleone. La Fiction, in quattro prime serate e prodotta da Clemart in collaborazione con Taodue e diretta da Mauro Mancini, va in onda da questa sera – martedì 29 aprile 2025 – con appuntamento alle ore 21.35.

La storia riprenderà esattamente da dove l’avevamo lasciata nell’ottobre del 2023, precisamente il 4 ottobre 2023, e grandi colpi di scena ci attendono in una storia che ha saputo raccontare non soltanto gli intrighi della malavita ma anche la difficoltà di gestire i legami all’interno di quelle famiglie coinvolte nel crimine e di capire quello che è giusto o è sbagliato fare per amore dei propri cari. Ma vediamo insieme la trama di questa nuova stagione in partenza oggi e le anticipazioni della prima puntata.

Maria Corleone 2: ecco cosa succederà nella nuova stagione della Fiction

Maria Corleone 2 arriva finalmente su Canale5 a quasi due anni di distanza dall’ultima puntata della prima stagione, andata in onda il 4 ottobre 2023. Nell’ultimo episodio della Fiction, Maria ha dovuto fare grandi e importanti scelte ed è riuscita non solo a salvare il suo bambino – che Luca Spada, il suo compagno credeva morto e che è stato invece affidato a Sandra - ma anche a realizzare la sua prima collezione. E nel finale di stagione abbiamo lasciato Maria sulla passerella della sua sfilata con il marchio Lady By Corleone e nel mirino del killer mafioso Tony Zerilli, pronto a fare fuoco.

La seconda stagione comincerà proprio da qui e ci porterà a vedere come Maria gestirà il caos che si scatenerà dopo la sparatoria. La Corleone dovrà prendere nuove e difficili decisioni, che la porteranno a scegliere tra la sua famiglia d’origine – da cui ha ereditato il desiderio di vendetta – e la famiglia che potrebbe costruirsi con il PM Luca e il loro bambino. Cosa sceglierà la protagonista? Riuscirà a mediare tra le due cose e non ricorrere alla vendetta personale, affidandosi invece alle azioni della polizia e della legge?

Ma attenzione: Zerilli non sarà l’unico nemico da battere. A lui si aggiungerà Matteo Lombardo, che sta puntando al controllo del porto di Palermo, in totale appannaggio – sino a ora – della famiglia dei Corleone. Nuovi giochi di potere e nuovi intrighi ci aspettano con la stessa domanda che si siamo fatti per la prima stagione: Maria sino a dove è disposta ad arrivare per il proprio onore e per i propri amori?

Maria Corleone, ecco i personaggi della seconda stagione della Fiction

Maria Corleone 2 vede il ritorno di alcuni personaggi presenti nella prima stagione. Il cast si arricchisce con new entry che il regista Mauro Mancini rivela essere stati fondamentali per il proseguo di questa Fiction, che non racconta solo una storia di mafia ma che si propone come monito a una riflessione più complessa sulle dinamiche famigliari e sulle scelte morali in un contesto di illegalità. Maria Corleone è anche e soprattutto una storia d’amore complessa, che non potrebbe essere tale senza il grande contributo di tutti i suoi fantastici protagonisti. Ecco chi sono:

Maria Corleone , interpretata da Rosa Diletta Rossi , è nata a Palermo ma si è trasferita da molti anni a Milano per diventare una stilista. Il suo sogno sembrava essersi finalmente realizzato ma qualcosa ha scombinato tutti i suoi piani, riportandola in Sicilia per calcare le orme del padre. Per fare questo ha dovuto abbandonare il suo amore Luca , PM della procura di Milano, che si è trovato a darle la caccia. La malavita l’ha costretta anche a dare in adozione il piccolo Giovannino, figlio suo e di Luca. Alla fine della prima stagione le cose sembravano finalmente essersi sistemate ma il destino la riporta a difendere l’onore della famiglia ;

Luca Spada, interpretato da Alessandro Fella , è un PM che ha deciso di combattere con tutte le forze la mafia ma che si è ritrovato a rincorrere l'amore della sua vita, Maria. Nella seconda stagione vediamo Luca in bilico : può fidarsi di Maria che gli ha promesso di tagliare i ponti con il passato o deve ancora temere che la sua amata torni a compromettersi? Ma soprattutto potrà fare da padre a Giovannino?;

, è un PM che ha deciso di combattere con tutte le forze la mafia ma che si è ritrovato a rincorrere l’amore della sua vita, Maria. Nella vediamo : può fidarsi di Maria che gli ha promesso di tagliare i ponti con il passato o deve ancora temere che la sua amata torni a compromettersi? Ma soprattutto potrà fare da padre a Giovannino?; Don Luciano Corleone , interpretato da Fortunato Cerlino , è il capo della famiglia Corleone e il pilastro su cui tutto e tutti si appoggiano. Saldo e fermo sui suoi principi, non è mai sceso a compromessi con nessuno ma per i suoi figli è disposto a tutto . Nella seconda stagione lo vediamo latitante ma è deciso a rischiare ogni cosa per aiutare Maria a difendersi dal pericolo mortale che incombe su di lei. Don Luciano dovrà anche salvarsi e a mantenere saldo il potere criminale che ancora esercita. Ci riuscirà?

Don Luciano Corleone , interpretato da Fortunato Cerlino , è il capo della famiglia Corleone e il pilastro su cui tutto e tutti si appoggiano. Saldo e fermo sui suoi principi, non è mai sceso a compromessi con nessuno ma per i suoi figli è disposto a tutto . Nella seconda stagione lo vediamo latitante ma è deciso a rischiare ogni cosa per aiutare Maria a difendersi dal pericolo mortale che incombe su di lei. Don Luciano dovrà anche salvarsi e a mantenere saldo il potere criminale che ancora esercita. Ci riuscirà?

Stefano Corleone , interpretato da Vittorio Magazzù , è il più piccolo dei quattro fratelli Corleone e ha sempre combattuto contro il padre e le sue attività mafiose. È un'idealista ma posto di fronte al pericolo che suo padre venisse ucciso non ha esitato a uccidere a sua volta. Nella seconda stagione è pronto a lottare per aiutare Maria a realizzare il suo sogno di stilista e a ricomporre una famiglia con Luca e il bimbo. Il destino lo porta però a innamorarsi di una donna affascinante quanto misteriosa ;

Sandra Corleone , interpretata da Federica De Cola , ha fatto da mamma del piccolo Giovannino per due anni e ora sta cercando di trovare un modo nuovo di condividere l'affetto del bimbo con Maria. Quando le cose sembrano finalmente andare per il meglio, il passato della famiglia Corleone rischia di portarle via tutto e la spinge a non fidarsi dei suoi stessi cari ;

Matteo Lombardo , interpretato da Fabrizio Ferracane , è un trafficante internazionale di rifiuti tossici che vuole tornare a Palermo - da dove se ne è andato anni prima - per prendere il controllo del porto sottraendolo a Don Luciano. È un uomo d'affari spietato e cinico che si nasconde dietro una facciata di raffinato appassionato d'arte, abituato al lusso; non esita a ordinare omicidi efferati per raggiungere i suoi obiettivi criminali;

Maria Corleone 2: ecco le anticipazioni della Prima Puntata in onda Stasera su Canale5

Nella prima puntata di Maria Corleone 2 torneremo in passerella durante la sfilata di moda di Maria e al momento in cui Tony Zerilli ha provato a uccidere la protagonista. Maria non ha subito gravi ferite ma purtroppo nel caos totale che si è scatenato nella sala, il criminale è riuscito a fuggire. Sulle sue tracce si è gettato sia Don Luciano, deciso a vendicarsi di quello che è successo, sia la polizia.

Maria dovrà decidere da che parte stare anche stavolta e in lei si farà largo la necessità di capire se rimanere fedele alla promessa fatta a Luca oppure rischiare di nuovo il loro rapporto e la loro serenità per inseguire il suo desiderio di vendetta personale.

Maria Corleone 2 va in onda da questa sera, in prima serata su Canale5.