Maria Corleone Anticipazioni: l'Ultima Puntata va in onda Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento su Canale5 con Maria Corleone, la Fiction con Rosa Diletta Rossi. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda stasera.

Ultimo appuntamento, stasera - mercoledì 4 ottobre 2023 - con Maria Corleone, la Fiction in onda su Canale5, alle ore 21.30. Rosa Diletta Rossi è Maria, una donna divisa tra la sua famiglia – con un passato molto pesante – e un futuro radioso, costruito dopo tanti sacrifici e drammi, costretta a fare delle scelte, che cambieranno per sempre la sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'ultima puntata in onda oggi:

Maria Corleone Anticipazioni: ecco cosa succederà nell'Ultima Puntata in onda Stasera

Maria non ha più scrupoli e la sua vendetta si abbatte sul clan dei calabresi, responsabili dell’attentato. Luca ha Don Luciano nel mirino e lo costringe alla latitanza ma soprattutto sta per arrestare Maria. Tutto cambia quando scopre che il loro bambino, che lui credeva essere morto, è in realtà nelle mani dei calabresi. I due ex amanti decidono di collaborare e di salvare la vita al loro figlio. In cambio del suo aiuto, Maria deve tenere fede a una promessa fatta a Luca e fare qualcosa di molto importante, che cambierà la vita di tutti.

Scopriamo insieme il cast di Maria Corleone:

Maria Corleone , interpretata da Rosa Diletta Rossi : è la protagonista di questa storia . Si è trasferita a Milano per diventare stilista e sembra avercela fatta. Purtroppo un tragico evento la porterà a dover rivedere completamente la sua vita e le sue priorità ma soprattutto a dover scegliere tra i legami di sangue e l’amore per un uomo da cui aspetta un figlio e che rappresenta tutti i valori contrari alla sua famiglia;

, interpretata da : è la . Si è trasferita a Milano per diventare stilista e sembra avercela fatta. Purtroppo un tragico evento la porterà a dover rivedere completamente la sua vita e le sue priorità ma soprattutto a dover scegliere tra i legami di sangue e l’amore per un uomo da cui aspetta un figlio e che rappresenta tutti i valori contrari alla sua famiglia; Luca Spada , interpretato da Alessandro Fella : è il compagno di Maria e futuro padre del loro bambino. Nato e cresciuto a Milano, è diventato procuratore. Il suo grande amore per la giustizia e per la verità andrà in contrasto con la vita e il passato della sua compagna;

, interpretato da : e futuro padre del loro bambino. Nato e cresciuto a Milano, è diventato procuratore. Il suo grande amore per la giustizia e per la verità andrà in contrasto con la vita e il passato della sua compagna; Don Luciano Corleone , interpretato da Fortunato Cerlino : è il padre di Maria e capo famiglia dei Corleone . Uomo fermo sui suoi principi e saldo nelle sue decisioni ma anche capace di tutto per il bene dei propri figli. Il crimine fa parte della sua vita ma alla sola condizione di non perdere la rispettabilità del suo clan. All’improvviso si troverà a dover prendere la decisione, forse più difficile, che abbia mai dovuto prendere;

, interpretato da : . Uomo fermo sui suoi principi e saldo nelle sue decisioni ma anche capace di tutto per il bene dei propri figli. Il crimine fa parte della sua vita ma alla sola condizione di non perdere la rispettabilità del suo clan. All’improvviso si troverà a dover prendere la decisione, forse più difficile, che abbia mai dovuto prendere; Rocco Baresi , interpretato da Giuseppe Tantillo , l' Afredo D'Angelo di Mare Fuori : amico di vecchia data di Maria e appartenente alla famiglia rivale dei Corleone. Sin da subito viene accusato della morte del fratello gemello di Maria anche se la protagonista continuerà – unica tra tutti – a crederlo innocente. Rocco l’aiuterà a superare il dolore per la morte di Giovanni ma sarà chiaro che per lei ha sempre provato e prova ancora, un grande amore.

, interpretato da , l' : e appartenente alla famiglia rivale dei Corleone. Sin da subito viene accusato della morte del fratello gemello di Maria anche se la protagonista continuerà – unica tra tutti – a crederlo innocente. Rocco l’aiuterà a superare il dolore per la morte di Giovanni ma sarà chiaro che per lei ha sempre provato e prova ancora, un grande amore. Stefano Corleone , interpretato da Vittorio Magazzù : è il piccolo della famiglia Corleone ma anche la pecora nera. È infatti un fervente attivista antimafia e non esita ad attaccare suo padre. Per il suo idealismo, che lo rende fragile in un covo di vipere, verrà allontanato da tutti i suoi cari.

, interpretato da : ma anche la pecora nera. È infatti un fervente attivista antimafia e non esita ad attaccare suo padre. Per il suo idealismo, che lo rende fragile in un covo di vipere, verrà allontanato da tutti i suoi cari. Rosa Corleone , interpretata da Aglaia Mora : è la moglie di Don Luciano . Donna silenziosa ma onnipresente, madre premurosa e mite ma capace di fare qualunque cosa per proteggere i suoi figli.

, interpretata da : . Donna silenziosa ma onnipresente, madre premurosa e mite ma capace di fare qualunque cosa per proteggere i suoi figli. Sandra Corleone, interpretata da Federica De Cola: è la figlia di mezzo di Don Luciano nonché la cocca di casa. Come suo fratello Stefano vive nella costante idea di essere meno amata rispetto a Maria e Giovanni. Per questo si dedica al suo lavoro di medico e a suo marito Antonio. Desidera ardentemente un figlio, che però non arriva. Le sorprese però sono dietro l’angolo.

Grandi colpi di scena, decisioni su cosa sia giusto o sbagliato, ci porteranno a scoprire personaggi pieni di emozioni contrastanti ma anche a rispondere a una domanda che la protagonista si farà costantemente: in un modo criminale e tutto al maschile, come può agire una donna, divisa tra il richiamo del sangue e una nuova vita che l’aspetta, lontana da tutto e tutti?

Maria Corleone va in onda su Canale5 alle ore 21.30.